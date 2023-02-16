風・Luxury／香奈兒5個經典包微縮於面盤　針墊造型錶存在感十足

▲模特兒佩戴香奈兒限量20只的MADEMOISELLE PRIVÉ蕾絲圖騰錶，5,068,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界年度重頭戲Watches & Wonders錶展將於3月27日在日內瓦登場，參展的香奈兒（CHANEL）與卡地亞（Cartier）搶在展前派出工藝錶與珠寶錶打頭陣，預告今年新作精彩可期。香奈兒從創辦人Coco Chanel隨身必備裁縫師不可少的手腕針墊發想，創作Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles系列腕錶，5款各限量20只的錶款設計緊扣品牌經典元素，面盤分別呈現蕾絲般的鏤空山茶花、招牌包款、散落在黑色斜紋軟呢的珠寶、鑽石刺繡、打版階段的經典外套圖案，相當精緻。





▲香奈兒Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles腕錶系列設計靈感源自裁縫師的手腕針墊。

為重現隨意插上珠針的飽滿針墊形體，香奈兒Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles系列腕錶擁有55毫米的超大錶徑，以及優美弧形的鏡面，大尺寸但兼顧佩戴的舒適性，腕錶的背面為輕盈的黑色鈦金屬材質，結合能固定於錶殼中央服貼手腕的錶帶，並特別搭載兩根細長的縫紉針作為時針，呼應設計主軸。





▲香奈兒MADEMOISELLE PRIVÉ菱格紋圖騰腕錶，5,936,000元。



▲香奈兒MADEMOISELLE PRIVE 斜紋軟呢圖騰腕錶（左）7,239,000元，MADEMOISELLE PRIVE珍珠圖騰腕錶6,081,000元。

令人驚豔的面盤，香奈兒分別運用漆藝、大明火琺瑯、貼花、珠寶鑲嵌等工藝，創造出細膩的山茶花蕾絲圖騰、裝飾皮穿鍊的珍珠圖紋、雪花鑲嵌美鑽刺繡圖案、綴有金剪刀與頂針的打版階段斜紋軟呢模樣，以及層疊的5個微型 2.55包的錶面，令人莞爾的設計輔以細膩做工，加上數量稀少，肯定又是全球貴客瘋搶的熱門錶款。





▲香奈兒MADEMOISELLE PRIVE 刺繡圖騰腕錶，5,212,000元。

卡地亞全新是Clash [Un]limited腕錶同樣裝飾性強烈，巧妙將圓珠、飾釘、巴黎飾釘和靈活動感集於一身，大量運用方圓相交、斜角切面構成個性又華麗的時計，16個刻面的錶鏡，搭配看似銳利但戴起來完美貼合肌膚的珠寶手鍊，鍊帶中央圓球可自轉滾動展現妙趣；此系列5款腕錶也展現品牌獨到的色彩美學，黃K金或玫瑰金腕錶結合由卡地亞獨立研發的淡紫色澤的紫金圓珠，更奢華的版本則為鑽石款、黑曜石鑽石腕錶以及珊瑚配綠玉髓款式。





▲卡地亞Clash [Un]limited 珊瑚及綠玉髓腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞Clash [Un]limited 黑曜石鑽石腕錶。

▲卡地亞Clash [Un]limited 玫瑰金及紫金腕錶。