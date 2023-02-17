蕾哈娜超級盃拿「自家粉餅」霸氣補妝　2秒動作搜尋量爆增833%

實習記者黃麗頻／綜合報導

美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）近年來專注經營副業，鮮少公開演出，近期重返舞台登超級盃中場秀，更在表演途中使用個人品牌Fenty Beauty粉餅補妝，不僅成為舞台一大亮點，還促使自家粉餅搜尋量爆增833%，讓不少網友笑說：「這次舞台真正的任務是宣傳美妝！」

蕾哈娜於2017年創立美妝品牌「Fenty Beauty」，希望藉由品牌核心「一個極具包容性的美妝，將所有女性的需求都納入考量」，重新定義美妝的主流標準；首波推出高達40種色號的粉底液，後來更擴展至50種，供所有膚質、膚色的人有最合適的選擇，其廣泛的包容性不僅備受全世界的關注，更造就美妝產業的改革，寫下歷史的新篇章。

▲在超級盃「客串」的Fenty Beauty粉餅，搜尋量爆增833%。（圖／翻攝自Fenty Beauty官網、IG@fentybeauty）

除了蕾哈娜，美國樂壇小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也有自己的美妝品牌！於2020年推出的「Rare Beauty」，主打「以真實、自然的樣子面對自我，成為絕無僅有的自己。」Rare Beauty在首波主打商品推出高達48種色號的粉底液、遮瑕，與Fenty Beauty秉持著相同理念，希望無論什麼膚色的人們，都能挑到自己喜歡且適合的產品；此外，Rare Beauty每年都會運用年銷售總額的1%，透過自家「Rare Impact Fund」基金幫助需要心理輔導的人。

▲Rare Beauty主打「以真實、自然的樣子面對自我」。（圖／翻攝自IG@rarebeauty）

百變女王女神卡卡（Lady Gaga）也在2019年推出個人彩妝品牌「Haus Laboratories」，正式加入美妝戰場，前衛的視覺風格及大膽的妝容設計，備受消費者喜愛，她說：「年輕時我從來不覺得自己漂亮，但我發現了化妝的力量，使我有勇氣。」與Fenty Beauty、Rare Beauty一樣秉持「包容美」的理念，女神卡卡不是藉由推出多款粉底表達，而是希望自家品牌能傳達「愛自己」的精神，將這份力量遍布各地。

▲Haus Laboratories因前衛、大膽的視覺風格備受喜愛。（圖／翻攝自IG@hauslabs）