趙麗穎穿「仙女裙」蝴蝶結鏤空甜又辣！　迎接新身分百變造型連發

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎又接下新代言，此次成為英國服飾品牌Self-Portrait官宣的品牌代言人，趙麗穎身穿最新2023春夏系列服飾，完美展現了品牌一貫的仙女氛圍，各種連衣裙單品上身，宛如從自己的衣櫥換裝，風格多變驚艷粉絲。

▲趙麗穎成為 Self-Portrait代言人，出鏡2023春夏系列形象照。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎與Self-Portrait首次正式合作，出鏡此次的2023春夏系列形象照，圍繞春夏青春亮麗的氛圍，趙麗穎穿上標誌性粉色連身裙，貼合腰線剪裁，並點綴品牌愛用的蝴蝶結與珍珠配飾元素，充分滿足少女情懷。除了Self-Portrait經典洋裝單品，趙麗穎還示範了較為都會感的套裝，以毛呢質感融入閃片，內搭胸下鏤空的緊身衣，結合派對與現代氛圍，她輕鬆坐在沙發上，雙眼凝視鏡頭，自然展現完美身材比例。

▲趙麗穎演繹都會感穿搭 。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

馬來西亞設計師Han Chong 於 2013 年在倫敦創立 Self-Portrait，帶給人溫柔飄逸的視覺享受，旗下洋裝單品風靡全球，相較精品遙不可及，Self-Portrait則是更為平易近人的著裝選擇。除了Self-Portrait之外，小眾品牌Faithfull the Brand也出現許多高貴不貴的洋裝，像是不退流行的波點、方領款式，巧妙彰顯小女人特質；或是紐約時尚品牌Alice + Olivia復古俏皮兼具的特性，也是時下女生的愛牌之一。