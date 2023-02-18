網激推5款開架眼唇卸妝液！　貝膚黛瑪小紅水、巴黎萊雅CP值很高

實習記者黃麗頻／綜合報導

卸妝對於肌膚的重要性相信大家都知道，眼唇等細節的乾淨度更為重要，然而眼周、唇周的肌膚較為敏感，這時眼唇卸妝液就成了日常必備用品，以下搜羅5款「開架眼唇卸妝液」，讓眼唇肌膚享受最高規格的照護。

＃貝膚黛瑪 舒敏高效眼唇卸妝液

來自法國的醫美品牌「貝膚黛瑪」，以「小紅水」卸妝水最為聞名，保養級的功效被喜愛，「小紅水」家族也推出眼唇卸妝液，採用黃金比例，讓卸妝完後的眼唇肌膚，不油也不熏眼，防水類彩妝也能乾淨卸除，溫和的醫美高效配方敏感肌絕對適用！

▲貝膚黛瑪舒敏高效眼唇卸妝液，NT$499。（圖／翻攝自IG@bioderma_taiwan）

＃巴黎萊雅 溫和眼唇卸粧液

巴黎萊雅最暢銷的明星商品，莫過於這款「溫和眼唇卸粧液」，清爽的配方能快速卸除眼唇彩妝，不僅溫和也不油膩，內含豐富維他命B5，能保護脆弱的肌膚及眼唇周的滋潤保濕，另外還有舒緩鎮定的功效，會成為暢銷商品，當之無愧！

▲巴黎萊雅溫和眼唇卸粧液，NT$359。（圖／翻攝自巴黎萊雅官網）

＃妮維雅 保濕深層眼部卸妝液

標榜「5秒潔淨、0秒睜眼」，妮維雅這款「保濕深層眼部卸妝液」，採用油水雙層配方，油層的部分含葵花籽維生素B6，能有效強化、滋養睫毛根部，水層的部分則含有失車菊精萃幫助鎮靜舒緩，讓眼唇輕鬆卸淨、溫和保養一次到位。

▲妮維雅保濕深層眼部卸妝液，NT$299。（圖／翻攝自IG＠nivea_tw）

＃Za 純淨眼唇卸粧液

來自Za純淨卸妝家族，這款眼唇卸妝液號稱「防水眼妝小殺手」，擁有防水成膜卸除科技，採用特殊油分，能快速溶解防水膜、瞬間卸除彩妝，配方超溫和且不熏眼，輕鬆告別殘妝，讓肌膚水潤透亮。

▲Za純淨眼唇卸粧液，NT$220。（圖／翻攝自IG@za_taiwan）

＃Bifesta 溫和即淨眼唇卸妝液

日本洗潔品牌「Bifesta碧菲絲特」，其眼唇卸妝液同樣採用油水雙層配方，水層含有來自化妝水的「保濕性卸妝成分」，而油層則是含有保濕作用，在雙重條件下，不僅能瞬間溶解彩妝，更能呵護纖細睫毛及眼唇周肌膚，輕鬆無負擔。

▲Bifesta溫和即淨眼唇卸妝液，NT$199。（圖／翻攝自IG@bifesta_taiwan）