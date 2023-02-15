G-SHOCK迷彩錶原來是電路板圖案　霸氣錶超輕盈

▲G-SHOCK以GMW-B5000的機芯編號3459的電路板為靈感推出GMW-B5000TCC-1腕錶，50,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK設計面向多元，從日本文化、運動休閒、街頭潮流、藝術合作多方面著手，連科技感設計也深受錶迷追捧，近日便以熱賣全金屬系列GMW-B5000的機芯編號3459電路板為靈感，推出GMW-B5000TCC-1腕錶，採用黑色IP處理與雷射雕刻工藝呈現出獨一無二的迷彩圖樣，全台限量10只，粉絲得快手才搶得到。

▲G-SHOCK GMW-B5000TCC-1腕錶，在進行黑色IP處理前後皆進行雷射雕刻以展現獨特迷彩圖案。

引領錶迷走進機芯電路板的世界，G-SHOCK在GMW-B5000TCC-1腕錶進行黑色IP處理前後皆各施以雷射雕刻，展現科技感的電路板路線圖案，整只錶看來霸氣卻相當輕盈，因為以Nippon Steel Corporation所開發的TranTixxii®鈦合金打造，特色是表面硬度約是傳統鈦金屬的兩倍；搭載Tough Solar太陽能充電系統、MULTIBAND 6六局電波與Mobile Link功能，防水200米。

▲GMW-B5000TCC-1腕錶的材質為Nippon Steel Corporation所開發的TranTixxii®鈦合金。

CITIZEN在材質上也下功夫，慶祝電波時計30周年的限定款AT8254-61E腕錶，以招牌的超級鈦材質打造，搭配一抹獨家Sakura Pink櫻花粉紅金錶圈，以及黑色面盤與櫻花金色調的時標、指針，形成搶眼對比，內載H800光動能多局電波機芯，具五局電波接收、定時自動收訊功能、26個城市時間、萬年曆/夏令時間、日期與星期、電量等級顯示，以及當代錶主最需要的抗磁性。

▲CITIZEN電波時計30周年款AT8254-61E腕錶，47,800元。（圖／CITIZEN提供）

