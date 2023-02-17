邵雨薇搶先戴上超帥「四邊縫線」墨鏡　大呼送到心坎裡

實習記者黃麗頻／綜合報導

法國時裝品牌Maison Margiela日前攜手南韓潮流眼鏡品牌GENTLE MONSTER，推出首波聯名墨鏡，這也是繼與Samsung合作後，再度推出時裝以外的新作；而「戲劇女神」邵雨薇也在IG搶先戴上此次聯名的新作，直呼：「完全是送到心坎裡啊！我馬上就戴！」

▲邵雨薇搶先戴上Maison Margiela x GENTLE MONSTER聯名單品。（圖／翻攝自IG@1989ivyshao）

從邵雨薇曝光的限時動態中可以看到，每一支墨鏡的側邊飾有Maison Margiela經典四邊縫線，完美融合雙方品牌標誌性元素，此外，此次聯名由創意總監John Galliano和Gentle Monster共同構思，打造出一系列無性別商品，展現出毫不妥協的創造力、真實性，詮釋兩者的獨特美學。

▲超帥聯名將於2月28日強勢來襲。（圖／翻攝自IG@gentlemonster）

如此帥氣有型的聯名商品，預計將於2月28日強勢來襲，GENTLE MONSTER也在官網公布相關資訊及販售品項，讓粉絲們相當期待！

▲該系列聯名相關資訊及品項已在GENTLE MONSTER官網公布。（圖／翻攝自GENTLE MONSTER官網）

同樣讓人超級心動的聯名還有它！日前鞋履品牌JIMMY CHOO二度攜手知名動畫《美少女戰士》，推出聯名系列單品，韓團(G)I-DLE成員舒華也穿上該聯名商品，只見她一身學院風，腳踩桃粉色及膝長靴，不僅展現出《美少女戰士》的可愛迷人，更將JIMMY CHOO的率性發揮得淋漓盡致！

▲染回深髮的舒華穿上JIMMY CHOO x《美少女戰士》聯名長靴，霸氣十足。（圖／翻攝自IG@yeh.shaa_）