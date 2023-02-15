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「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨

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記者李薇／台北報導

南韓「氧氣美女」李英愛52歲依然有著凍齡美貌，最近她與丈夫受邀出席婚禮，儘管是大明星，也穿得低調得體，一身深灰色長版大衣搭配黑色西裝褲，裡面花朵紋路襯衫透露出精心打扮的巧思，更厲害的手提包，出自「比利時愛馬仕」要價約24萬，低調中又流露奢華。

李英愛的丈夫鄭浩英是旅美韓僑企業家，兩人在2009年結婚之後，李英愛就專心在家相夫教子，鮮少出現在螢光幕前，最近被拍到兩人同框出席HDC集團董事長鄭夢奎長子的結婚典禮，都以灰色系穿搭現身，簡約剪裁的大衣把光采留給新人，真的是禮數做到家。

色系不高調，但重視婚禮的心不變，李英愛手拎「比利時愛馬仕」DELVAUX Brillant MM黑色包款，超經典設計從裡到外都是Box calf小牛皮製作，光滑版型可以肩背或是手拎，內置拉鏈口袋搭配化妝鏡與平口袋，容量很大，是一款很實用又大小適中的包款，一推出就經常缺貨，一包難求。

當天同樣出席婚禮的名人可不少，「三星長公主」李富真也一同出席活動，身為韓國首富、三星集團會長李健熙長女的她身穿一襲灰色羊毛披風與長裙，黑色皮手套與長靴加強保暖度，手拎法國時裝品牌DESTREE的GUNTHER BLACK PASSEMENTERIE包款，售價歐元550元（約台幣17,860元），棒棒糖風格的圓形設計，替整體穿搭展現出溫柔氛圍。

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李英愛, 鄭浩英, 鄭夢奎, 比利時愛馬仕, DELVAUX, 三星長公主, 李富真, 三星, 時尚

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