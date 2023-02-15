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無印良品「惜物祭」2／16全台開跑！　小白鞋399元、微瑕疵品項打3折

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▲MUJI 。（圖／品牌提供）

▲MUJI 全台門市明起（16日）將展開「惜物祭」活動 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

MUJI無印良品全台門市明起（16日）將展開「惜物祭」活動，主要是針對部分微瑕疵品項降低售價，惜物價3折起，讓各式商品能夠延續使用年限，並以優惠價格入手，像是經典休閒鞋從原價699元來到399元，服飾、收納箱以及空氣循環風扇等品項都有新折扣。

▲MUJI 。（圖／品牌提供）

▲MUJI 。（圖／品牌提供）

▲撥水加工有機棉舒適休閒鞋、空氣循環風扇，熱門品項有惜物價。（圖／品牌提供）

無印良品去年首度舉辦「惜物祭」獲得好評，今年預計從2月16日至3月1日，並擴大在全台門市展開，共計超過3000個品項限時限量販售。包括經典品項撥水加工有機棉舒適休閒鞋，原價699元惜物價為399元；採用現代「藍染」技術將衣物重新染製的「Re MUJI」服飾系列等，都會依物品現場狀況提出3-7折的優惠價格。

另也有空氣循環風扇以及收納必備的各式聚丙烯收納箱與耐壓收納箱，有助紓壓放鬆的懶骨頭沙發本體與補充內墊等，希望無法於門市正常上架販售，但使用功能正常無虞的商品，延續使用年限，找到新主人。

此外，SOGO百貨忠孝館將於2月17日至2月22日推出「料理鍋具與居家香氛特賣會」，集結瑞康屋、德國雙人、ASKO、PHILIPS、等共18個品牌，帶來廚房料理鍋具、實用小家電、質感居家按摩椅、各式療癒精油香氛等商品，部分指定商品最低3.6折起，另外奧地利RIESS百年經典手工琺瑯鍋具祭出全面7.5折起、ASKO洗碗機、洗衣機有福利品6折起優惠。

關鍵字：

無印良品, MUJI, 惜物祭

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