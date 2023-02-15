張嘉倪透視紗裙放送逆天美腿！腰一扭，人魚線閃瞎粉絲雙眼、氣勢輾壓柯佳嬿

記者李薇／台北報導 圖／張嘉倪微博、記者周宸亘攝

女星撞衫的事件常有，每個人的氣質跟演繹方式不同，也會讓衣服呈現出不同效果，難免就會讓網友們比一比！憑藉《延禧攻略》演出「最美妃子」爆紅的張嘉倪最近出席GIORGIO ARMANI高訂私藏香氛展，以一身同品牌2022秋冬成衣系列現身，黑色紗裙讓逆天美腿若隱若現，比Model穿得更性感，還露出人魚線腹肌，35歲照樣辣翻天。

張嘉倪向來敢穿，這次以GIORGIO ARMANI 2022秋冬成衣現身活動，上半身黑金菱格紋圖騰短版上衣，底下搭配黑色透膚紗裙繡著亮片，腳踩STUART WEITZMAN一字帶高跟鞋，讓美腿最大程度延伸，若隱若現的修長曲線搭配高馬尾髮型，讓整個人比例拉長、更顯高挑，完美駕馭這套穿搭。

眼尖的網友就發現，演員柯佳嬿在《想見你》電影版首映會上，也曾穿過同款單品，但風格相當保守，底下紗質裙襬完全沒有透視，同色系襯裙僅讓橫紋亮片閃閃發光，腰間體態也稍微不足，一頭半捲長髮披肩而下，浪漫卻沒有力度。

張嘉倪這套穿搭才剛剛上傳微博分享，就立刻吸引粉絲留言，許多人都大讚，「迷人的小腰精」、「姐姐酷颯」、「太美了，側目驚鴻」、「女王歸來」、「也太辣了吧」。