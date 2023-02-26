春天穿「丹寧外套」最帥　Diesel演繹Y2K性感、克萊因藍讓時髦升級

實習記者蔡孟廷／綜合報導

丹寧，做為時尚永不退燒的潮流元素，也是許多品牌每年必出的單品，正好適合春天不冷不熱的天氣，能夠擋風也可以成為日常造型，硬挺、粗糙的材質特性更能夠創造出一種獨有的陽剛氣質，隨著使用者的穿著方式與頻率刻下獨一無二的痕跡，今年就用這三件丹寧外套幫春天打造好心情。

Alexander McQueen

帥氣的丹寧、凌厲的剪裁加上浮誇的搖滾歌徳風，讓這件外套與眾不同，並不是適合所有人，但只要你穿肯定可以給你超乎尋常的驚喜，極致的收腰讓前後都有亮點，前方如穿戴馬甲般的腰線，配上背後荷葉邊下襬，讓整件外套更多了陰柔與浪漫。

▲極致的收腰，加上仿舊丹寧布，為這件外套展現品牌的歌徳搖滾風。（圖／翻攝自Alexander McQueen官網）

Diesel

自從Y/Project的創意總監重啟Diesel之後，就為品牌帶來源源不絕的靈感與新意，磨舊與酸洗，賦予整件衣服叛逆、街頭的靈魂，緊身短款的設計更是跟上了仍在延燒的Y2K性感潮流，下襬抽鬚設計，也為這件外套增添了一份率性與自在。

▲磨舊、酸洗這些元素帶來叛逆氛圍，緊身短款更賦予這件丹寧外套Y2K的特質。（圖／翻攝自Diesel官網）

Dion Lee

與一般的丹寧布不同，Dion Lee使用罕見的克萊因藍去進行設計，利用其亮眼、醒目的特性，將衣服本身簡單化，進而強化品牌本身的都會感與未來感，修身的束腰版型完美雕塑寬肩造型，馬甲式的扣環開合更為其增加了陰柔、機能的特質，讓每個穿上的人都能無比帥氣。

▲罕見的克萊因藍成為丹寧外套，為整身穿搭增加亮點。（圖／翻攝自Dion Lee官網）