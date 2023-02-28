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把滿滿春意穿上身　Marni迷幻水彩超吸睛、印花襯衫一年四季都好搭

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

春天正是穿上鮮豔服飾的大好日子，如果覺得大色塊過於醒目，為何不嘗試小碎花呢？除了洋裝之外，碎花上衣也是春夏必備的單品之一，今年就穿上花朵，讓春天的暖意四處洋溢。

Marni

一直以來都用繽紛色彩引人注目的品牌Marni，今年春夏不改其童趣鮮豔的特質，用水彩去描繪設計師眼中迷幻而繁亂的春天景緻，百花爭奇鬥艷，低調不浮誇的澎澎袖，為整件上衣帶來剛剛好的少女浪漫，短款的設計更為其添加一分青春與活力。

▲Marni迷幻風格擁有自己的粉絲，水彩花朵上衣繽紛更可愛。（圖／翻攝自Marni官網）

▲Marni迷幻風格擁有自己的粉絲，水彩花朵上衣繽紛更可愛。（圖／翻攝自Marni官網）

Dries Van Noten

說到Dries Van Noten往往會讓人想到印花，今年也沒讓人失望，不只是印花，品牌引以為傲的版型，在這件上衣更是展現到淋漓盡致，由百分百純蠶絲製成，柔軟親膚的特性，無需擔心上身後的觸感，而輕薄的款式，即使到了夏天也不用擔心。

▲輕盈的材質配上明量印花，Dries Van Noten一年四季都好搭。（圖／翻攝自Dries Van Noten官網）

▲輕盈的材質配上明亮印花，Dries Van Noten一年四季都好搭。（圖／翻攝自Dries Van Noten官網）

Ganni

誰說北歐只有冷淡風，Ganni每年都一次一次的打破這個刻板印象，今年更是大膽的使用亮橘色，且在上面印有數位黑白玫瑰印花，讓整件衣服在溫暖、吸睛的顏色之中，帶有北歐清冷未來感的細節，增加整件衣服的搭配性，更讓人沒有距離感。

▲亮橘色與黑白玫瑰的對比，Ganni用自己告訴世界北歐品牌也能很鮮豔。（圖／翻攝自Ganni官網）

▲亮橘色與黑白玫瑰的對比，Ganni用自己告訴世界北歐品牌也能很鮮豔。（圖／翻攝自Ganni官網）

關鍵字：

Marni, Dries Van Noten, Ganni

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