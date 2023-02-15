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PRADA春夏服裝讓你終於不用燙衣服！MIU MIU X NB球鞋第二彈來襲

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記者王則絲／台北報導

PRADA、MIU MIU於今（15日）舉行春夏系列預覽會，PRADA在本季再度重申了二元對立與挑戰階級的概念，在正式服裝中融入了日常被視為NG的細節，故意做皺的設計遍及本季服裝，讓你終於可以不用燙衣服！去年引起搶購的MIU MIU X New Balance聯名鞋款，在本季迎來第二彈，並新增了仿舊刷色的皮革款式。

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

由Miuccia Prada和Raf Simons合作打造的PRADA 2023春夏系列，不斷地在不同的視角和不同的現實之間轉換，將看似互相矛盾的事物巧妙融為一體，就像是兩位設計風格截然不同的創意總監，在本季結合得很好。他們不只將Jumpsuit工人套裝升級為晚宴服，挑戰階級差距；將透視蕾絲晨褸縫製於西裝外；諸多單品上還能看見刻意做的皺褶設計，比如於窄裙模擬出久坐造成的摺痕，又或於上衣袖子手肘處、衣襬處縫製出穿了一天的痕跡，把對正裝來說最NG的細節化為時髦亮點，等於是讓穿著者再也不用燙衣服了。

▲PRADA、MIUMIU。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA、MIUMIU。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA 2023春夏系列刻意做皺的細節，以及焦點手袋Moon Bag。（圖／記者王則絲攝）

本季男裝部分反其道而行，靈感源自於10～15歲小男孩的穿著，因此系列有80％都是激短熱褲，廓形以合身為主，肩線窄、衣長也短，色調、花紋上也採童趣的設計，正裝部分則呈現少年對成人衣著的想像——單調無趣、簡約線條的西裝。

MIU MIU在今年春夏迎來與New Balance的第二彈聯名，本次除了有上回造成搶購熱潮的鬚邊造型白色同款，還新增了仿舊刷色的皮革款式，台灣現已到貨，想必將成為許多女孩們本季入手的目標單品。

▲PRADA、MIUMIU。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA、MIUMIU。（圖／記者王則絲攝）

▲MIU MIU與New Balance的合作於本季迎來序章。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

PRADA, MIU MIU, 2023春夏, New Balance, 聯名

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