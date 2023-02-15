仙女下凡！韓韶禧藍色亮片洋裝秀S型水蛇腰　巧克力棕捲髮美到出圈

記者李薇／台北報導

頭髮可以說是影響整體造型的關鍵因素，沒有好看的秀髮，妝容再美也都沒有用，最近有兩大巨星就為髮品代言，一頭浪漫蓬鬆的捲髮隨風飄逸，搭配性感火辣連身裙，簡直就是女孩夢想中的女神樣貌。

＃韓韶禧：巴黎萊雅 珍珠精華髮油（未上市）

憑藉《夫婦的世界》一劇爆紅的韓韶禧被封為「最美小三」，接連演出多部戲劇，每次現身的優雅造型也獲得許多粉絲關注，她也成為開架髮品巴黎萊雅的代言人，最近她再度為全新髮油拍攝宣傳廣告，以一襲克萊因藍色亮片細肩帶洋裝，展現出曼妙曲線。

為呼應全新上市的珍珠精華髮油藍色瓶身，這次拍攝廣告的韓韶禧也換上同色系連身裙，滿滿亮片讓她看起來高貴又華麗，而且襯得肌膚特別白皙，一頭巧克力棕色大波浪捲髮，一回眸、一轉頭髮絲飄逸又浪漫，完全就是女神下凡。

＃虞書欣：巴黎卡詩 頭皮淨屑系列（未上市）

以《蒼蘭訣》中「小蘭花」一角躍升受矚目新生代演員的虞書欣，最近也受邀為頂級髮品巴黎卡詩全新的髮浴拍攝廣告，身穿平口黑色翻領連身褲，一頭溫婉大波浪棕色秀髮，展現出優雅又有活力的氛圍，清麗淡妝更顯露出她的天生麗質。

這次推薦的髮品是針對敏感與油性頭皮特別設計，輕盈凝露質地可以輕鬆洗淨頭皮，同時又不會過度清潔，溫和又有效的成分，讓失衡髮肌問題可以獲得解決，柑橘、茉莉花清新的氣味讓洗髮更加療癒。