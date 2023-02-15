張孝全透露私下愛用木質、柑橘香，就愛另一半身上的味道

▲張孝全透露自己喜歡木質柑橘調香味。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

英倫香氛品牌 Jo Malone London打造全新台北101 旗艦店，結合台灣復古精緻的在地元素，打造全新空間，今（2/15）開幕儀式特地請來品牌好友張孝全，向大家分享他的愛香，以及客製化的送禮哲學。

▲台北101全新概念店提供給消費者寬闊的體驗空間。

張孝全首次與品牌合作，他表示：「很榮幸自己第一次跟 Jo Malone London 合作，就可以搶先參觀台灣之光的全球獨家設計品牌旗艦店。今天剛踏到店門口就被映入眼簾的與眾不同的亮釉與霧面交錯的純白窯瓷花磚吸引，而且店內還有時下流行的私人專屬品味區，可以坐下來好好地和品味師聊香氛，真的非常貼心！」

提到自己送禮經驗，張孝全說：「我之前金馬獎採訪時有提過，我感謝因為步入家庭才真正學會表達自己的感情。其實除了說出來以外，在特殊時刻獻上最有紀念意義的禮物，也很重要。」

▲品牌升級級包裝服務選擇，像是彩色緞帶、香水瓶刻字、個人化吊飾等。

雖然已為人夫、人父，還是被問到女生哪種香味最吸引他？他則直白表示：「首先那個女生如果吸引我，她身上是什麼味道，我就喜歡哪個味道。」被問到自己最喜歡哪種香氣時？他則透露：「本身偏好木質調、柑橘調，給人一種清新安靜的感覺，挑香水就要挑自己喜歡的最重要。」