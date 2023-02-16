神人一比一還原製作「小拳石手機殼」　網笑：這手機殼4倍不防水

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若你是資深的寶可夢迷的話，對於經典角色小剛的愛將「小拳石」一定不陌生，近日日本有一位知名的推主ねんどよしりん（@plasmaclusterha），便以一比一還原製作出了一款「小拳石手機殼」，精緻的細節令人讚嘆，而巨大的體積僅能用雙手捧著，不只讓人懷疑這根本無法當手機殼使用，網友們更幽默回應：「這手機殼4倍不防水。」

▲日本推主製作出「小拳石手機殼」。（圖／翻攝自推特）



這位推主ねんどよしりん（@plasmaclusterha）在網路上小有名氣，專門運用黏土材料製作一比一尺寸的寶可夢模型，其作品大多是大家耳熟能詳的經典寶可夢，像是皮卡丘、胖丁、火稚雞⋯⋯等體型較小的為主，精緻的細節還原作者的原始設定，就像是從卡通中活過來一樣活靈活現，特別療癒、可愛。

▲日本推主製作出「小拳石手機殼」。（圖／翻攝自推特）



這次推主受到YouTuber團隊「東海オンエア」的企劃請求，必須製作出一個獨一無二的手機殼，因此他便為團員大顯身手，選以「小拳石」作為手機殼的造型，打造出與原作設定一比一的「小拳石手機殼」，巨大尺寸重量足有3.5公斤，無論是塗色、線條細節和小拳石的眼神表情都絲毫不馬虎，令人讚嘆他的功力，但這當然並不是個實用的手機殼，網友紛紛吐槽，這只不過是把手機殼貼在小拳石上而已，且根據小拳石在卡通中的屬性與技能，網友們還幽默分析：「這手機殼4倍不防水，好危險」、「不防水，但防火也不錯。」