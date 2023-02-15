營養師曝雞蛋「營養價值」，一天1顆蛋為營養健康加分

▲雞蛋一天攝取一顆，有益身體健康。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來蛋價飆漲，營養師夏子雯提醒，若經濟允許，一天還是建議攝取一顆雞蛋，或許有人會擔心膽固醇問題，但營養師提醒，雞蛋膽固醇低於每日建議攝取立，反倒是雞皮、豬皮、奶油才是刺激身體合成膽固醇的主要原因。

每天吃雞蛋會讓膽固醇超標嗎？營養師夏子雯分享，雞蛋中攝取的膽固醇對人體血液中的膽固醇生成影響不大，因為體內大部分的膽固醇是由身體自行合成，反觀飲食中若攝取到過多的飽和脂肪：如雞皮、豬皮、豬油、肥肉、奶油等，才是刺激身體合成膽固醇的主因。

夏子雯分享，雞蛋的營養價值高，若適量補充能為健康加分，建議發育中的孩子一天一顆蛋。

#鐵質：能讓紅血球增生、預防貧血



#維生素B12：協同鐵質預防貧血，促進食慾、集中注意力及增強記憶力



#卵磷脂：構成人體細胞膜的主要物質，並可代謝血中膽固醇的清道夫，能健腦益智，活化肌膚細胞、並能促進脂溶性維生素（A、D、E、K）的吸收

但若是吃不到雞蛋補充蛋白質，還能用什麼取代呢？營養師夏子雯指出，在每日飲食指南中，蛋白質的建議攝取順序為豆>魚>蛋>肉，雞蛋是排行第3順位，代表每天攝取的蛋白質中，建議可以以 黃豆製品為第1順位，其次是魚類、海鮮等，再來才是雞蛋、肉類。

所以建議黃豆製品像是如無糖豆漿、板豆腐、嫩豆腐、豆干等，建議大家可以天天吃，而雞蛋中的營養素則可由其它食物補足，食物來源多樣化、均衡，就能調整雞蛋的攝取頻率。