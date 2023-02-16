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YG彩妝師揭「6個顯老化妝誤區」　妝前保養用太多也NG

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▲▼ YG彩妝師揭顯老6個化妝誤區。（圖／翻攝小紅書,IG）

▲彩妝師提醒有些小細節別忽略，才能化出精緻好看的妝容。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

女生化妝是為了讓自己看起來皮膚更好，更美、更有魅力，但有些人化完妝不僅沒有變得更好看，還反而顯老，問題到底出在哪？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就在小紅書上分享，就算是高顏值女星踩中化妝誤區也會顯得老氣、憔悴，他就點名6個化妝誤區提醒大家快避開，以後妝容就能更精緻又減齡。

▲▼ YG彩妝師揭顯老6個化妝誤區。（圖／翻攝小紅書,IG）

NG 1：妝前保養用太多

妝前保養不能疊加太多產品，容易影響後續底妝服貼度和起屑，但韓國彩妝師絕不會省略妝前護膚，而是會用3步驟去完成。

Step1：使用適合自己膚質的化妝水，輕輕擦去老廢角質。

Step2：塗薄薄一層精華幫助補水。

Step3：最後用保濕乳霜鎖住水分即可。

NG 2：大面積點塗粉底液

底妝要輕薄，所以韓國明星彩妝師不會一次上完全臉，而是分區域少量多次的上妝。

Step1：先用粉底刷沾取適量粉底平鋪上臉。

Step2：用美妝蛋輕輕拍打吸收，一區上完再進行下一區。

Step3：如果還有瑕疵或需要遮瑕的地方，再用遮瑕膏局部遮蓋，這樣就不會讓整個妝面變得厚重。

▲▼ YG彩妝師揭顯老6個化妝誤區。（圖／翻攝小紅書,IG）

NG 3：整簇假睫毛直接貼上

使用單簇的假睫毛或把整簇的假睫毛剪開再貼，比起直接一整簇貼上去，一簇一簇分開貼能使假睫毛和自己的睫毛融合得更好、更自然。

將假睫毛貼在睫毛根部後，刷上睫毛膏，再用加熱過的棉棒順過，就能讓睫毛捲翹，一整天都不塌。

▲▼ YG彩妝師揭顯老6個化妝誤區。（圖／翻攝小紅書,IG）

NG 4：不管眼型導致眼線生硬

明星彩妝師會根據個人的眼睛形狀，利用眼線調整眼型，而不是硬化流行的眼線，導致眼線壓眼睛，而且會彩妝師選擇不同形狀的眼線刷，可以充分發揮各種刷子的優點，把眼線畫得更自然。

NG 5：定妝厚重卡粉

為了打造藝人們臉上不同的妝感，彩妝師會選擇用不同的工具上妝，不會只用粉撲上蜜粉或粉餅。像是用蜜粉刷沾取適量的蜜粉，在容易出油區域用刷子輕壓定妝，可以打造通透柔霧的妝感；而用粉撲按壓定妝，就會上出遮瑕力更強的無瑕妝感。

▲▼ YG彩妝師揭顯老6個化妝誤區。（圖／翻攝小紅書,IG）

NG 6：口紅塗滿

一支口紅塗好塗滿，整個唇部顏色一樣重，尤其若是霧面唇彩或唇線畫很實，容易顯老。韓國化妝師不會只用一種顏色的唇彩上唇妝，而是喜歡混合使用各種口紅，這樣譨更好地搭配各種妝容，也能避免顏色過於單調，為唇妝增加層次感。

所以如果手邊有不適合自己的口紅顏色，可以試試用一淺一深的顏色混合使用，先上淺色再疊深色，就能拯救一知閒置的口紅了。
 

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 誤區, NG, 顯老, 錯誤

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