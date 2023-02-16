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侯佩岑爆料老公出門慢吞吞　曬美鞋、愛馬仕包等另一半

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▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）

▲侯佩岑穿著美麗的Rene Caovilla水晶鞋準備出門，身旁的愛馬仕Herbag也很搶鏡。（圖／翻攝houpatty IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星侯佩岑的熱愛時尚，穿搭的品味備受肯定，外界以為她出門總要花大把時間打扮，其實不然，比起家中2個兒子和老公，每回出門她總是第一個準備好，這天她坐著拍照秀漂亮的義大利精品鞋Rene Caovilla水晶鞋，透露孩子的爸爸目前仍蟬連出門最慢寶座，她和兒子都耐心等他，標註「急驚風與慢郎中的日常」。

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）

▲侯佩岑於情人節拿著氣球鮮花、拎著愛馬仕柏金包，笑容燦爛。（圖／翻攝houpatty IG）

侯佩岑大膽爆料老公出門慢吞吞博粉絲一笑，其實網友目光仍落在她的精品行頭上，她身穿毛領針織毛衣搭配牛仔褲，混搭華麗無比的Rene Caovilla水晶高跟涼鞋，自認「可甜可鹽」，她身旁的愛馬仕（Hermès）Herbag也跟著搶鏡，此包款以凱莉包為設計藍本，最大特色是帆布拼皮革，日常好搭配。

▲▼侯佩岑 。（圖／翻攝IG）

▲侯佩岑到熱門咖啡店喝咖啡，身穿近期著迷的卡其綠服裝搭配香奈兒雨靴。（圖／翻攝houpatty IG）

身為愛馬仕的忠實粉絲，侯佩岑也沒錯過經典的柏金包，情人節當天手拿氣球與花束外，還拎著黑色柏金包，上面掛著愛馬仕黑色小馬吊飾更添童趣；近日她還狂愛卡其綠色，日前與朋友一起到熱門咖啡店Arabica喝咖啡，即以一身卡其綠服裝配上香奈兒（CHANEL）36,500元的雨靴，漸層色調很出色。

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關鍵字：

侯佩岑, 愛馬仕, Hermes, 香奈兒, CHANEL

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