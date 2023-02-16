Grand Seiko時標、Logo撒金粉　傳統工藝致敬第一只日本製錶

▲Seiko製錶110周年Grand Seiko漆藝復刻限定錶款SBGW295，400,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由Seiko生產的日本第一只腕錶「Laurel」於1913年誕生，今年歡慶110周年，旗下品牌紛紛推出紀念錶致敬，高級腕錶品牌Grand Seiko特別以1960年初代款式殼型為基礎，同時結合了漆藝面盤和蒔繪時標，發表全球限量500只的漆藝復刻限定錶款SBGW295，由裡而外展現日本精巧的裝飾與精湛的製錶工藝。

▲Grand Seiko漆藝復刻限定錶款SBGW295的錶帶，以日本傳統盔甲編織技巧「鎧織」作為設計。

慶祝Seiko製錶110周年，Grand Seiko漆藝復刻限定錶款SBGW295盡顯日本傳統工藝之美，黑色漆藝面盤經過特殊處理防止顏色隨時間更迭而變質，點綴由日本頂級傳統漆藝家田村一舟（Isshu Tamura）位於金澤市工作室所製作的蒔繪時標與品牌Logo，最後撒上24K金粉，再由大師以手指沾附特殊粉末進行最終拋光達到極致完美；錶帶也展現日式文化，採用古代製作盔甲時的傳統編織技術「鎧織」（yoroi-ori）交織細條小牛皮和織物，增強錶帶的耐用性，另附一條可皮革錶帶供替換。

▲Grand Seiko漆藝復刻限定錶款SBGW295採藍寶石水晶透視錶背，盡顯9S64機芯之美。



Grand Seiko漆藝復刻限定錶款SBGW295戴起來輕盈舒適，歸功於專利超強度鈦金屬打造的纖薄錶殼，比傳統鈦金屬更亮，硬度高且耐腐蝕：而從透明錶背，則可欣賞Caliber 9S64手動上鍊機芯，具每日+5至-3秒的高精準度。

▲蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕錶，922,000元。（圖／蕭邦提供）

瑞士名錶品牌也與日本工藝大師合作，創作東方氣息的藝術錶款，最著名的例子為蕭邦（Chopard）每逢新年推出的生肖限量錶，今年再度與日本百年歷史的山田平安堂工坊攜手，由漆藝大師小泉三教繪製全球限量88只的L.U.C XP兔年蒔繪腕錶面盤，透過漆繪與金粉相結合的手工技藝，呈現以一輪明月與花草植物為背景、兔子在前奔跑的動感畫面，內載L.U.C 96.17-L型蕭邦超薄自製機芯，完美結合東西方工藝。