紐約時裝周／木村光希、渡邊直美同框太可愛！COACH愛心、魚、恐龍形狀手袋萌翻

記者王則絲／台北報導

日本最強星二代木村拓哉女兒木村光希，日前前往紐約參加COACH 2023秋季大秀，雖以熟齡的深色唇妝容亮相，卻是罕見獲得一面倒的好評，同場現身的還有女星渡邊直美，兩人笑開懷同框畫面太可愛了！COACH在本季創造了多款繽紛童趣的手袋直擊少女心，除了基本的心形、星星之外，竟然連恐龍、魚、骨頭、蘋果⋯⋯都化為包包的形狀，提在手上萌翻。

▲木村光希、渡邊直美出席COACH 2023秋季大秀。（圖／品牌提供，以下同）



木村光希身為COACH日本區品牌大使，以黑色娃娃洋裝搭配長靴造型現身秀場，一頭浪漫長捲髮配上深色唇妝，流露淡淡女人味氣息，經常被批評太超齡、顯老的木村光希，這回成熟感造型透過服裝的平衡，難得是獲得一面倒的好評。

COACH 2023秋季大秀於公園大道軍械庫舉行，創意總監Stuart Vevers提到：「我的願景是讓精湛工藝以及循環再用成為COACH的代名詞。」因此本季使用新技術將廢棄皮革碎料製作成經典外套，以二手COACH手袋製作鞋履鞋面，並利用再生皮革與回收羊毛製作手袋與針織服，讓舊料被重新賦予新生命，打造出不只有一個短暫生命周期的產品。

本季造型廓形以修長身形為主，針織裙裝與皮革長大衣，幾乎長及拖地，並製作出愛用而磨損的痕跡；兩截式的套裝則以短版上衣外套、搭配低腰下半身的方式貫穿；另外，不管男、女裝都出現激短皮革熱褲的Look，想必短褲將成為下一季的潮流。

配件部分為本季一大焦點，COACH使用了各種童趣圖型作為手袋的輪廓，像是恐龍、愛心、星星、月亮、蘋果、魚、骨頭、香蕉⋯⋯的形狀，佐以經典印花的立體紋路，以及繽紛飽和的色系，尺寸以迷你為主，秀上造型與大尺寸包款疊搭使用，吸睛效果十足。

▲COACH本季推出各式可愛形狀的繽紛手袋。（圖／品牌提供、翻攝自IG）