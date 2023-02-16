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Jennie新造型超殺妹妹頭電力破表！「只穿內衣」撩人體態曝光

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記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie受到時尚品牌青睞，自然會成為新季形象照的主角，這次Calvin Klein公開全新畫報，Jennie頂著妹妹頭，穿上極簡內衣與丹寧商品，展現了她擅長的甜辣氣息，首波畫面就吸引破10萬讚數。

▲▼Calvin Klein 。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

▲Jennie演繹Calvin Klein 丹寧與內衣單品。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

Jennie為呈現簡約美式風格，丹寧外套搭配內衣，雙手向後撐露出纖細腰身，褲裝扣子偏偏不扣好，使得性感氣息展露無遺，最大亮點莫過於新髮型妹妹頭造型，使得Jennie臉蛋精緻又具有殺傷力。

▲▼Calvin Klein 。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

▲本季復刻1996 年款式內衣，恰好是Jennie出生年份 。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

Jennie還穿著Calvin Klein 本季復刻1996 年款式內衣，也剛好是她的出生年份，鮮明的CK Logo貫穿輪廓，讓雙方合作格外具有意義。另一組照片中，Jennie則是演繹了Calvin Klein Athletic內衣，她輕鬆坐在椅子上，任憑頭髮自然垂下，展現體態美感，都在攝影師Mert Alas與Marcus Piggott的黑白鏡頭下完美定格。

▲▼Calvin Klein 。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

▲▼Calvin Klein 。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

▲Jennie彰顯獨有的青春火辣 。（圖／翻攝自Calvin Klein IG）

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, CK, Calvin Klein

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