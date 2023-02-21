說・流行／《美少女戰士》原來是時尚尖端！JIMMY CHOO把主角變夢幻鞋履

▲JIMMY CHOO 與《美少女戰士》聯名系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

近來時尚圈吹起一股以動漫角色為靈感的風潮，除了MSCHF帶來《原子小金剛》的紅靴以外，JIMMY CHOO 在《美少女戰士》問世30周年之際揭曉了雙方聯名系列 ，五位主角化身鞋履，添上一筆傳奇配色，更加確定《美少女戰士》對流行文化的影響來到高點。

其實《美少女戰士》作者武內直子是不折不扣的時尚迷，在創作過程中常以高訂服飾為發想，曾借鑒DIOR 1992年春夏高訂、CHANEL 1992年秋冬高訂黑金禮服樣式，與漫畫中人物服飾產生連結，同樣帶給女性夢幻與熱情。JIMMY CHOO創意總監Sandra Choi就提到：「透過時裝進行變身的概念，正是武內直子的核心創作理念，而服飾在她創作人物的身份上扮演著極為重要的功能，特別是鞋履，是美少女戰士變身戰鬥時不可或缺的單品。」

▲去年（2022年）6月，雙方聯名系列率先發布了一款限量定制水晶靴 。（圖／品牌提供）

以此為契機， 去年（2022年）6月，雙方聯名系列率先發布了一款限量定制水晶靴，點綴了鑲飾月牙形水晶寶石以及桃粉色施華洛世奇水晶， 將漫畫與現實世界完美相融，這一設計也揭開了鞋履的更多可能性。

▲Jimmy Choo Sailor Moon 水手月亮粉色長靴 。（圖／品牌提供）



▲Jimmy Choo Sailor Mercury 水手水星漆皮藍踝靴 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo Sailor Jupiter 水手木星厚底靴。（圖／品牌提供）

此次延伸出水手月亮粉色長靴、水手水星漆皮藍踝靴、水手火星漆皮高跟鞋、水手木星厚底靴以及水手金星緞面厚底高跟鞋，5位角色賦予了鞋款前所未有的生命力，展現彈力感的同時，將凹凸紋鞋底搭配粗跟防水台，或是呈現水晶與鞋身的碰撞效果。

▲「露娜貓」成為水晶包款 ；水手月亮 x 夜禮服假面肩背包 。（圖／品牌提供）

主要角色之一「露娜貓」則成為樂福鞋以及水晶包款，甚至也將水手月與男主角夜禮服假面的親吻場景以黑白效果印製在肩背包款上，紀念這經典時刻。正是透過時尚聯名的誕生，得以將畫筆延伸到現實，原來曾伴隨你我長大的動漫，如今照樣可以滿足你對於時尚的渴求。