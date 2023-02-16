ITZY全員一字排開、美腿齊發！絕美新造型逼人腦內分泌「多巴胺」

記者王則絲／台北報導

JYP旗下女團ITZY近日慶祝成團四周年，並即將來台舉辦演唱會，而在與大家見面之前，ITZY率先帶來另一項驚喜，釋出了替CHARLES & KEITH拍攝的全新春季形象大片，團員們美腿齊發一字排開，演繹身上繽紛亮眼的鞋包，絕美畫面令人腦內分泌「多巴胺」！

▲ITZY全員出鏡CHARLES & KEITH春季形象大片。（圖／品牌提供）



ITZY於2019年正式出道，為JYP旗下TWICE的師妹團，成員們包括留真、有娜、禮志、彩領和Lia，知名歌曲包括《SNEAKERS》、《WANNABE》⋯⋯以及去年底發佈的專輯《CHESHIRE》，都相當受歡迎，看準他們的高人氣，CHARLES & KEITH在去年夏天宣布由ITZY擔任全球代言人。

▲ITZY演繹「多巴胺穿搭」，手中搭配繽紛色彩的扭結流浪包。（圖／品牌提供）



近日ITZY團員們替CHARLES & KEITH拍攝春季形象大片，演繹本季關鍵字「多巴胺穿搭」，顧名思義正是運用亮眼的穿著激發快樂的情緒，只見她們一個個以迷你裙造型曬出美腿，高顏值與火辣造型，著實逼人腦內分泌「多巴胺」。

全員換上繽紛色系的服裝，手中拎的是圓潤外型的扭結流浪包，搭配有防水台設計的高跟鞋，皆以蜜桃粉、嫩芽綠、檸檬黃⋯⋯等亮眼溫暖色系為主；本季主打圓弧曲線的「Petra微笑包」也相當時髦有型，一直以來熱銷的Koa方釦包在今年春季也換上新裝，並推出極迷你的耳機包尺寸。

▲CHARLES & KEITH春季推出微笑包、以及換上新裝的Koa方釦包系列。（圖／品牌提供）