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水一定要喝足！營養師點名「4種人」，小心腎結石上身

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▲▼營養師點名「4種人」，小心腎結石上身 。（圖／Unsplash）

▲每天的飲水量一定要喝足。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

營養師高敏敏分享，當專家久了，常聽到一些關於營養的都市傳說，像是結石患者會避開高鈣食物，她指出其實足夠鈣質反而可以降低人腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石發作，她更點名有4種人是腎結石高風險群，必須要注意。

#水分攝取不足

營養師高敏敏分享，如果沒有特殊疾病，建議每天至少喝1500-2000cc的水，當天氣較炎熱時，更是要提高喝水量。

▲▼營養師點名「4種人」，小心腎結石上身 。（圖／Unsplash）

#肥胖者

體重、BMI、腰圍增加等肥胖者與腎結石息息相關，因此平日養成健康飲食習慣很重要。

#飲食不均衡

高敏敏指出，有的人只攝取特定的飲食，或是常常吃高鈉高糖、高草酸鹽、高蛋白等食物，以上狀況都容易提高腎結石機率。

#家族或個人病史或其他疾病

▲▼營養師點名「4種人」，小心腎結石上身 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

若家族有人罹患腎結石，其他家族成員機率比一般人高，或有其他身體其他疾病的人 ，也可能引發腎結石。
而到底該怎麼吃，才能預防或改善腎結石呢？高敏敏建議如下：

吃夠鈣質，每日1000mg

足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石復發，像很多人擔心體內形成草酸鈣，近而減少鈣質補充，其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防或改善結石問題。

喝夠水，每日2500cc

大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮，建議每日補充2500cc的水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝。

補充適量植物蛋白、減少動物蛋白

動物性蛋白質吃過多，易使尿鈣濃度上升，建議可以適當地以豆製品或其他高植物性蛋白，來取代部分紅肉攝取，像是黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等，都是很不錯的植物性蛋白。

關鍵字：

腎結石, 飲食, 營養師

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