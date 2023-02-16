王心凌美腿超白皙關鍵靠身體油　私藏愛用8款單品大盤點

記者李薇／台北報導 圖／cyndiloves2sing IG

歌手王心凌因參加大陸綜藝節目《乘風破浪》喚醒所有歌迷的童年回憶，人氣再次翻漲，40歲依舊跟出道沒兩樣的凍齡美貌，也成為矚目焦點，最近她就分享身體保養的愛用油，每一款都是她珍藏的寶藏好物，跟著清單買起來了！

＃Santa Maria Novella 緊實肌膚滋潤油

來自義大利頂級香氛品牌的滋潤油，王心凌非常喜歡這款的味道，有點像是嬰兒爽身粉的香氣，質地非常好吸收，洗完澡馬上塗效果最好。

＃Linden Leaves 原野果實

紐西蘭品牌Linden Leaves推出的身體保養油，價格親民實惠，加上質地不會過於濃稠，所以王心凌都會拿這罐當作身體按摩油使用。

＃百洛 專業護膚油

開架通路都超容易入手的百洛專業護膚油也是王心凌的心頭好，價格平易近人，質地更加輕薄，不管是自己用還是幫別人按摩，選好油又不會心疼的首選。

＃freiol 身體精華油

這一款也是王心凌認為超好推抹的單品，絲滑質地如果不想做太多保養步驟、一瓶搞定就選這款，也不需要太多事前打底就可以輕鬆上身。

＃Abysse 薰衣草全身放鬆按摩精油

因為這一款主打按摩使用，所以王心凌很喜歡用它，會讓按摩師搭配使用這款單品，加上香味很濃郁，可以讓人感受到舒壓、放鬆。

＃ilapothecary英草社 No.19濃情蜜意瑪卡菁植油

基底是使用甜杏仁油，可以舒緩生理期的不適，王心凌認為，女生總是需要有一點香香的味道，可以舒緩自己的心情跟感受，尤其是到北方出差的時候，都會早晚擦，腿部肌膚才沒有變得粗糙。

＃Omorovicza 流金潤膚油

匈牙利皇室品牌Omorovicza以頂級溫泉保養護膚聞名，賣到缺貨的身體油王心凌也愛用，草本的味道就像是SPA館才獨有的香氣。

＃ELEMIS 日本山茶花身體潤膚油

針對不喜歡太多香味的女孩，王心凌就推薦這一款身體油，淡淡的山茶花香味道相當淡雅，怕過於濃郁氣味的選這款就對。