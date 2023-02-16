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日超商貓咪「肉球麵包、耳蓋拿鐵」萌翻！合作mofusand讓荷包失守

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編輯／Ann

前去日本遊玩當然少不了到便利商店逛逛，最近日本的全家就聯手超人氣插畫家「貓福珊迪」（mofusand）帶來一系列貓咪主題美食，上頭不光有可愛的原創插畫，甚至連麵包也化身貓爪造型，圓滾滾的肉球模樣超可愛，吸引大批網友打卡。

▲日本全家 。（圖／翻攝自IG）

▲日本全家 。（圖／翻攝自IG）

▲日本全家 。（圖／翻攝自IG）

▲日本全家聯手超人氣插畫家「貓福珊迪」（mofusand）帶來貓咪美食。（圖／翻攝自IG）

此次聯名品項相當多元，最主要都是以貓咪元素發想，掀起熱議的品項包含，「肉球麵包」以及神似虎斑貓尾巴造型的焦糖牛奶奶油三明治，模樣傳神又可愛，口感上則溫潤呈現牛奶的香氣，獲得好評。另也有貓臉形狀的曲奇餅乾、濃郁的巧克力布朗尼，結合外包裝的童趣插畫達到了巧妙呼應，充分滿足貓奴們的胃口。

▲日本全家 。（圖／翻攝自IG）

▲焦糖拿鐵咖啡擁有獨創的「貓耳蓋」造型 。（圖／翻攝自IG）

飲品部分，焦糖拿鐵咖啡則是以獨創的「貓耳蓋」造型萌翻粉絲，尖尖的小耳朵融合貓咪鬍鬚圖案成為杯蓋，在飲用時增添不少樂趣，有不少日本貓奴更是一次買下全系列商品，被滿滿生動插畫包圍相當滿足。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

mofusand, 日本, 全家, 貓咪

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