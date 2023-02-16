最會掌控男人的三大星座女！TOP 1用行動讓另一半神不知鬼不覺的改變

文／C編 圖／netflixkr IG

愛情總像是一場拉鋸賽，會從不斷地試探、磨合，改變彼此相處的模式，但以下這三大星座女可以說是感情界的老手，她們很懂得在感情中掌握恰到好處的氛圍，然後讓對方欲罷不能，默默的被吃死死，順著她們期待的方向前進。

TOP 3：天蠍座

天蠍座女孩相當懂得男人心，而且善於觀察，她們懂得巧妙了解對方的喜好以及習慣，進而推算出對方的心理狀態，只要「獵物」一進入她們的目標範圍，就能夠輕鬆掌握對方的軟肋，拿捏份際也理所當然，但也因為太了解男人是什麼樣子，造就她們比起其他女孩更沒安全感，就會想辦法牢牢把對方抓住。

TOP 2：天秤座

別看天秤座遊走於各種人際關係之間，看似人人都好的她其實個性很慢熟，愛一個人會先分析各種優勢、劣勢，即使接受了對方的感情，也不是馬上就可以投入的類型，她們總希望對方先坦誠所有、並充分了解自己，才想要付出全部的愛，表面上傲嬌的性格讓她們總給人一種雲淡風輕的感覺，讓另一半缺乏安全感，患得患失，當然就容易被掌握得死死的。

TOP 1：水瓶座

水瓶座在感情裡面個性太過冷冰冰，若有似無的狀態好像沒有積極投入，但其實她們早就把對方掌控在手心，面對另一半的不足、不同的生活習慣，她們從不會積極要求對方改進，而是自己做自己想要的事情，就是因為這樣的個性，會讓喜歡她的人默默的被這份氣場牽著鼻子走，潛移默化的朝著水瓶女想要的方向前進，神不知鬼不覺地被改變。