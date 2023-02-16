fb ig video ETtoday search mobile

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

>

▲▼營養師教運動前後吃對食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師指出，運動前後吃對食物能讓效果更好。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

不管是為了健康還是減肥，越來越多人開始重視運動，但你知道運動前、後該怎麼吃、吃什麼才好嗎？知名營養師張家榕就表示，運動前、後適度補充對的食物，不僅不用怕胖，還能有好體力，並幫助減少運動不適的小狀況。她也以方便取得的便利商品食品舉例，幫大家搭配運動前後的食物組合，讓運動效果更好。

▲▼營養師教運動前後吃對食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃輕度運動

像是慢跑、慢速騎腳踏車等等輕度運動，運動前建議補充好消化的澱粉，像是綜合水果盒（份量約一拳頭，約60kcal）或是無加糖高纖燕麥奶（167kcal）；運動後則建議以蛋白質食物為主，像是茶葉蛋或蒸蛋湯（約75kcal）。

張家榕也表示，如果運動前後不餓，可以以補充水分為主，多喝水就可以了。

▲▼營養師教運動前後吃對食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃中強度運動

而若是做重訓、肌力訓練、飛輪、競技球類等中強度運動，運動前同樣建議以好消化的澱粉為主，像是胡麻雞絲飯糰（219kcal）或是地瓜＋黑咖啡（約140kcal）；運動後則建議以蛋白質＋好的澱粉類（醣類／碳水化合物），像是地瓜雞胸肉沙拉（209kcal）＋低脂鮮乳（133kcal），或是夏威夷風味烤雞厚片（263kcal）＋無加糖豆奶（146kcal）。


張家榕分享「中強度運動」的簡易判斷方式，可由以下2種方法判斷。

1.可正常說話，但無法好好唱歌的強度。.

2.也可用心跳率計算：（220－年齡）x 70-80%以上，也就是每分鐘心跳次數要大於上述算出來的數字。

►營養師揭「白飯熱量比糙米高」真相！　加碼3秘訣吃得更健康

►睡眠差、頭髮易斷？營養師揭「缺乏1種營養素」　還會影響情緒

►老是排便不順？營養師教「預防改善便秘」7秘訣：喝湯也有用

關鍵字：

運動, 健身, 鍛鍊, 飲食, 食物, 搭配, 建議, 效果, 瘦身, 減肥, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

最不會察言觀色星座Top 3！　第一名粗線條，得罪人都沒發現

超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

營養師揭「白飯熱量比糙米高」真相！　加碼3秘訣吃得更健康

營養師揭「白飯熱量比糙米高」真相！　加碼3秘訣吃得更健康

營養師曝雞蛋「營養價值」，一天1顆蛋為健康加分 無印良品「惜物祭」2／16全台開跑！　小白鞋399元、微瑕疵品項打3折 趙麗穎穿「仙女裙」蝴蝶結鏤空甜又辣！　迎接新身分百變造型連發 張嘉倪透視紗裙放送逆天美腿！腰一扭，人魚線閃瞎粉絲雙眼、氣勢輾壓柯佳嬿 仙女下凡！韓韶禧藍色亮片洋裝秀S型水蛇腰　巧克力棕捲髮美到出圈 「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨 YG彩妝師揭「6個顯老化妝誤區」　妝前保養用太多也NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面