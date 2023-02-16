營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

▲營養師指出，運動前後吃對食物能讓效果更好。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不管是為了健康還是減肥，越來越多人開始重視運動，但你知道運動前、後該怎麼吃、吃什麼才好嗎？知名營養師張家榕就表示，運動前、後適度補充對的食物，不僅不用怕胖，還能有好體力，並幫助減少運動不適的小狀況。她也以方便取得的便利商品食品舉例，幫大家搭配運動前後的食物組合，讓運動效果更好。

＃輕度運動



像是慢跑、慢速騎腳踏車等等輕度運動，運動前建議補充好消化的澱粉，像是綜合水果盒（份量約一拳頭，約60kcal）或是無加糖高纖燕麥奶（167kcal）；運動後則建議以蛋白質食物為主，像是茶葉蛋或蒸蛋湯（約75kcal）。

張家榕也表示，如果運動前後不餓，可以以補充水分為主，多喝水就可以了。

＃中強度運動



而若是做重訓、肌力訓練、飛輪、競技球類等中強度運動，運動前同樣建議以好消化的澱粉為主，像是胡麻雞絲飯糰（219kcal）或是地瓜＋黑咖啡（約140kcal）；運動後則建議以蛋白質＋好的澱粉類（醣類／碳水化合物），像是地瓜雞胸肉沙拉（209kcal）＋低脂鮮乳（133kcal），或是夏威夷風味烤雞厚片（263kcal）＋無加糖豆奶（146kcal）。



張家榕分享「中強度運動」的簡易判斷方式，可由以下2種方法判斷。

1.可正常說話，但無法好好唱歌的強度。.



2.也可用心跳率計算：（220－年齡）x 70-80%以上，也就是每分鐘心跳次數要大於上述算出來的數字。