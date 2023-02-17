紐約時裝周／TWICE多賢挖腰露腹肌成焦點　MK秋冬重現70年代都會女性魅力

記者王則絲／台北報導

近日正處紐約時裝周日程，各國明星都紛紛前往參與盛事，15日MICHAEL KORS 2023秋冬系列時裝秀於紐約西村舉行，韓女團TWICE成員多賢一身側腰挖空高衩禮服挾帶高人氣亮相，白皙無瑕的皮膚與若隱若現的腹肌，讓她成為全場焦點。MICHAEL KORS本季致敬數十年來格林威治村孕育的每一位思想與創作的女性，重現70年代的美好時尚光景。

▲TWICE多賢出席MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。（圖／品牌提供）



TWICE成員多賢選穿一襲黑色單肩設計的不對稱禮服，於側腰處鏤空之外，裙襬還開衩至大腿，令多賢白皙的肌膚更顯得發光，腰間的腹肌線條若隱若現，流洩性感氛圍，一現身便吸住所有閃光燈鏡頭，已連續兩次參加MICHAEL KORS時裝秀的多賢，讓人忍不住猜測，是否是要成為品牌大使的前奏？

▲MICHAEL KORS 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）



MICHAEL KORS 2023秋冬系列以紐約曼哈頓的格林威治村，標誌性的都會波西米亞風情為主題，Michael Kors說到：「構思本季設計時，我回想起在70年代長大時，對我影響深遠的人事物，包含我景仰的女性、過去的居住環境，以及當時兼具都會光鮮亮麗、同時以波西米亞精神著稱的格林威治村。」此地可說是人文薈萃的寶地，誕生了許多知名的藝術家、音樂家、作家、革命運動家⋯⋯是推動思想前進的文化重鎮，其中包括作家 Gloria Steinem、音樂界傳奇人物 Tina Turner、藝術家 Yoko Ono與演員 Jane Fonda⋯⋯皆是深刻影響Michael Kors的女性。

▲MICHAEL KORS 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）



MICHAEL KORS本季反映了1970年代的時尚光景，運用修長比例的廓形，強調獨立女性的霸氣之姿。以長版大衣與極具份量感的披風、及膝長靴，輕易調整身形比例，俐落而飄逸的喇叭褲管，襯托女性非凡氣場；更多服裝亮點還包括大量的流蘇設計，低垂於臀部的皮帶也十分聚焦視線，在相同輪廓下加入閃亮面料，則瞬間從都會女強人的衣裝，化為上流派對的晚禮服。本季色調方面顯得不爭不搶，多以石墨色、炭灰色，暖調的巧克力色、酒紅、森林綠⋯⋯為主。

▲MICHAEL KORS 2023秋冬系列。（圖／品牌提供）