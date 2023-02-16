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《星際異攻隊》粉絲荷包小心　星爵、火箭浣熊變串飾出任務

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▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora與Marvel合作，推出《星際異攻隊》主題首飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

電影《星際異攻隊3》將於5月登場，從已釋出的預告片可見依然維持招牌爆笑風格，丹麥品牌Pandora搶在上映前與Marvel合作，推出《星際異攻隊》主題首飾，包括5款串飾與1款戒指，以及一款Marvel飾扣蛇形手鍊，影迷們熟悉的星爵、格魯特與火箭浣熊全化為精巧銀飾，造型逗趣。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora《星際異攻隊》火箭浣熊串飾（左起）2,880元，跳舞格魯特串飾2,480元，星爵吊飾3,280元，錄音帶吊飾2,480元，魯特徽章串飾2,080元（上）。

《星際異攻隊》主角星爵串飾盡顯Pandora的細膩做工，他頭戴頭盔、手持槍的姿態生動，並以手繪琺瑯點綴他的耳機、外套與靴子；脾氣急躁的火箭浣熊造型串飾，則配備招牌武器激光炮和噴射背包；而格魯特則有串飾與戒指2種款式，凹槽狀刻紋展現樹皮質感，片片葉子則點綴戒環，並刻有他唯一會說的一句話「I AM GROOT」，令人莞爾。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora《復仇者聯盟》無限寶石造型耳環圈（左）4,380元，格魯特葉子戒指2,480元，Marvel飾扣蛇形手鍊3,680元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）則與迪士尼合作密切，推出以電影《星際大戰》為主題的擺件供粉絲收藏，當中近逼30萬元的閃亮白兵、黑武士限量頭盔已全數售罄，品牌還打造黑色施華洛世奇水晶黑武士擺件，帶有551個切割面無比閃耀；此外，運用棕色、藍色、灰色和透明施華洛世奇水晶創作主角韓索羅造型擺件，他的褲子上印有紅色條紋，整個小雕像晶瑩閃亮，彰顯品牌精緻做工。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲黑色施華洛世奇水晶製作的《星際大戰》黑武士擺件，17,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇打造的《星際大戰》主角韓索羅擺飾，11,000元。

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關鍵字：

Pandora, Swarovski, 施華洛世奇, 星際異工隊

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