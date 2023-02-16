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浪漫少女捲好美！2023最新捲髮趨勢公開，同場加映「話題髮品」

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▲▼捲髮造型。（圖／翻攝自IG）

▲鬆柔捲髮是2023春夏流行趨勢。（圖／翻攝自IG/foreveryoung10、9box_eden）

記者曾怡嘉／台北報導

2023春夏髮型關鍵字，絕對離不開鬆軟低調的微捲髮造型。自然垂落的秀髮曲線如緞帶一般滑順平整，絲毫沒有一丁點毛燥痕跡，AVEDA整理出3大捲髮重點，若最近想要改變造型，不妨可以參考一下。

▲▼捲髮造型。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/chanelofficial）

#法國女人的鬆弛美感

「法式慵懶燙髮」的重點在於髮根蓬鬆及自然柔軟的捲度，不特意雕琢捲度的方向，強調線條的流暢度，這款髮型適合所有髮長，特別是即肩的中長髮過渡期，也十分適合細軟髮族群。

▲▼捲髮造型。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/yeh_shaa_）

#少女的浪漫夢幻

不同於去年流行的木馬捲、綿羊捲是以小卷度打造份量感，這款「浪漫少女捲」以中型捲度創造規律的紋路為基礎，打造柔滑光亮的立體波紋，其中髮絲光澤更是這款捲髮造型的魅力亮點。除了經典中分，搭配瀏海更能創造多元風格。齊瀏海俏麗減齡，八字瀏海則柔化了前額及顴骨稜角，顯得臉更小巧精緻。


▲▼捲髮造型。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG/rlo.ldl）

#小臉花苞捲

「花苞捲」就是臉旁為Ｃ字捲度，髮尾則向外翹，就像倒置的花苞，十分俏皮。花苞捲的變化度高，搭配中分瀏海或八字瀏海都能突顯五官，讓風格更俐落；搭配齊瀏海則將甜美感放大，非常減齡，個性帥氣和可愛活潑，兩種風格任意切換。很適合普遍嬌小的台灣女生，讓頭身比例更好。

▲▼捲髮造型。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 花植結構重鍵隨型乳，150ml ，1,400元。

推薦給細軟髮族群，輕盈支撐力能創造剛剛好的鬆軟捲度，避免太多造型品讓髮絲沉重扁塌，同時解決捲髮最害怕的毛燥問題。

▲▼捲髮造型。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升熱啟230修護凝露，150ml，2,700元。

內含230熱能激活修護因子，能在熱效應下主動轉化熱能並啟動修護，新型態的熱能激活科技，幫助黏合並修護受損髮絲，使髮絲的水分不流失。

▲▼捲髮造型。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 雪松柔韌滋養護髮素(可免沖洗)，780元。
含有天然野芒果脂與天然水解蛋白，使用與髮絲結構相近的小分子植萃深度修護髮芯強韌髮絲，給予秀髮剛好的潤澤感。

關鍵字：

捲髮, 2023, 鬆柔捲髮

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