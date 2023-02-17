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皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」　讓你敏感、冒痘還長皺紋

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▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師提醒，有些日常壞習慣會讓人不知不覺變醜。（圖／翻攝IG@hince_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

有些女生每天認真保養，甚至花大錢買高檔保養品，但肌膚狀態卻不盡人意，小心元兇可能就出在你的日常習慣！皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上揭露5個很多人平時常做的「變醜壞習慣」，忽略這些不改掉，再怎麼保養也沒用。

＃習慣用吸管喝水

劉醫師提醒「如果你也想法令紋、木偶紋一天比一天重，可以天天用吸管喝水、喝飲料」，她表示反覆噘嘴、臉部肌肉運動，容易使嘴唇、唇周產生細紋，同時喝水也會使兩側臉頰用力，讓腮幫子變大，不知不覺中就變醜了，建議還是正常用杯子喝水就好。

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃用手擠痘痘

擠痘痘盡量別用手，容易留疤、留痘印，尤其臉部三角區的痘痘更是不要擠，小心因為擠痘痘而進加護病房。

想對抗痘痘，劉醫師建議，平時白天可以塗抹膚麗凝膠（Metronidazole Gel，又稱甲硝唑凝膠）或膚得舒乳膏（Fusidic Acid Cream），幫助消滅痤瘡丙酸桿菌，晚上則塗抹維A酸凝膠。而如果是肌膚比較不耐受或是孕婦、處於哺乳期的人群，可以把維A酸凝膠換成15%壬二酸凝膠，幫助控油消炎。

而若是成熟、有膿頭的痘痘，可用肥皂、洗手乳清潔手部，用優碘消毒針頭後戳破痘痘，再用2隻棉花棒輕輕按壓周圍，擠出膿液後，沾取優碘塗抹。

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃長期側睡

長期側睡的人，臉部受到重力的壓迫，枕頭平面的張力與臉部的壓迫力會在臉上壓出皺摺、產生皺紋，長期下來就會產生法令紋、木偶紋、眼部皺紋，甚至導致臉部整體衰老。

劉醫師建議盡量改成平躺睡，一時改正不過來，可以先買個側睡枕頭幫助過渡，減少對臉部的壓力。

＃邊洗澡邊洗臉還直接對臉沖水

許多人的洗澡水溫都在攝氏40度以上，而洗臉水溫建議用37度左右的溫水潑洗，因此邊洗澡邊洗臉就容易溫度超標，再加上用蓮蓬頭對著臉沖，臉受到高溫和水壓的雙重傷害，皮膚更容易過敏泛紅。劉醫師建議，正確的作法是先用溫水卸妝洗臉，再去洗澡。

▲▼ 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃常用蜜粉或乾洗髮應付油頭

頭髮常常洗沒多久又油了，還能摳出油脂粒，因為懶得洗就用蜜粉或乾洗髮產品緊急「去油」，結果使頭皮變得容易長痘痘，這是脂漏性皮膚炎的典型表現，不及時處理甚至會加重掉髮。

建議可以用含硫的洗髮精清洗，或是使用含有抗黴菌成分的洗髮精，像是Ketoconazole成分，每週使用3、4左右，同時飲食上建議少吃甜食、奶製品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 肌膚, 皮膚科醫師, 醫生

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