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Jennie Vlog曝光家中愛用「抹茶機」　高顏值外型能沖出超道地抹茶

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie近日於YouTube頻道上分享了情人節Vlog，主要是和粉絲們分享她親手製作巧克力的過程，但影片中出現的「抹茶機」反而成為了許多觀眾粉絲的焦點，這台「抹茶機」為Jennie近期的居家愛用好物，不只擁有高顏值外型，沖出來的抹茶味道更獲Jennie的高度評價。

▲Jennie抹茶機。（圖／翻攝自Cuzen Matcha）

▲Jennie抹茶機。（圖／翻攝自Cuzen Matcha）

▲Jennie於Vlog中介紹了她近期居家愛用的「抹茶機」。（圖／截圖）

Jennie在情人節這天親手製作巧克力，並拍攝了Vlog跟粉絲們分享，大家肯定好奇Jennie的手作巧克力究竟要送給誰，她也直接在影片中解答，是要送給YG公司的製作人Teddy，在黑、白巧克力之中點綴粉色的巧克力，做出來的成品非常可愛。

▲Jennie抹茶機。（圖／翻攝自Cuzen Matcha）

▲Jennie使用的Cuzen Matcha抹茶研磨機。（圖／翻攝自官網）

在開始製作之前，Jennie不只簡單的做了個OOTD介紹，還忍不住跟大家炫耀近期愛用的居家好物，那就是擺在一旁的「抹茶機」，Jennie透露這是她收到的禮物，並直接在鏡頭前操作沖泡了一杯抹茶，且非常喜歡抹茶濃郁的味道，她表示最近都以此取代咖啡，家裡有牛奶時還會自己做拿鐵飲用，看得出來她有多麼喜歡吧。

▲Jennie抹茶機。（圖／翻攝自Cuzen Matcha）

這台「Cuzen Matcha抹茶研磨機」擁有時髦、現代感的外型，以傳統茶道為概念，比照傳統茶道流程設計內部構造，包括運用陶瓷模具碾碎茶葉，在高壓運轉下磨出超細緻的粉末，並以磁力茶刷代替傳統茶筅，使用者只需要按個按鍵，選擇喜歡的強度、模式，就能在居家享用正宗日本抹茶的風味，Cuzen Matcha團隊對於使用的茶葉也很要求，所使用的茶葉為來自日本鹿兒島有機茶園挑選經 JAS 及 USDA 有機認證的茶葉。

▲Jennie抹茶機。（圖／翻攝自Cuzen Matcha）

▲Jennie抹茶機。（圖／翻攝自Cuzen Matcha）

關鍵字：

Jennie, 抹茶機

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