補妝神器就是它！Lisa公開最愛「氣墊粉餅」，拍出好膚質

▲氣墊粉餅比外型也比話題。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣墊粉餅比造型，更是不少女星補妝的重要單品，只要輕輕一拍就能創造無敵底妝，就連BLACKPINK的LISA都把氣墊粉餅當作補妝秘密武器，同場加映最新話題氣墊粉餅，一起來瞧瞧！

韓國女團BLACK PINK成員LISA日前在個人IG帳號分享參加CELINE 2023 秋冬男裝大秀的幕後花絮照，其中她手拿嬌蘭的「24K純金絲光氣墊粉餅」作為這次看秀的秘密武器。

▲嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅。

全新改版的24K純金絲光氣墊粉餅，金色外盒猶如珠寶般閃耀奢華，外蓋刻印著嬌蘭獨有的雙G標誌，更顯高調，奢華包裝可與任何時尚造型相互輝映，讓補妝成為一道時尚的風景。

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂金釦版、超模光感精華水氣墊 高訂金釦版。

YSL以現代輪廓詮釋經典高訂金釦版，承襲精品界超火復古腋下包精神，前所未有一次推出兩款明星氣墊。品牌熱賣的恆久完美霧光氣墊以經典霸氣的惹火黑皮革搭配奢華金色LOGO，以輕盈透亮的精緻水霧光澤廣受歡迎，即便在亞洲潮濕氣候，依然保有然完美無瑕妝感。

另一款超模光感精華水氣墊，以高達60%保濕水光精華稱霸業界，則以迷人裸粉的奢華皮革搭配奢華金色LOGO，每次閃爍凝視都宛如釋放魅力的粉光誘惑。

▲資生堂 心機水蜜光奶霜氣墊。

MAQuillAGE心機彩粧把超高好評冠軍「牛奶粉底」變為氣墊，推出水蜜光奶霜氣墊。在日本一上市就造成轟動的奶霜質地，眾多日妞紛紛在社群上實測上妝後的完美裸肌，它更被號稱「詐欺素肌」，結合高濃縮精華與水潤粉底液，輕拍秒完妝。