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犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子

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▲▼ 犯錯後就愛裝傻的3大星座 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

「知錯能改，善莫大焉」是大家耳熟能詳的名言，有些人很勇於承認自己的錯誤，並且努力改正，但也有些人犯錯後習慣用裝傻來帶過。在微博擁有70多萬粉絲的星座專家「星座菌」就公開了犯錯後總是喜歡裝傻的3個星座，他們不一定是不想負責，只是太愛面子或自尊心很強，不想被看不起，只好以裝傻來面對。

▲▼ 犯錯後就愛裝傻的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：牡羊座

個性率直又單純熱情的牡羊座，有很強的行動力，容易把很多事情都想得很簡單。他們其實不想欺騙別人，但牡羊座人無論長到多大，內心永遠都會有不成熟、長不大的一面，尤其是在他們犯了錯之後，總會不自覺選擇逃避的方式來處理，不是不想負責，只是因為自尊心很強，不想被人看不起，所以每當犯錯，他們就會用裝傻的方式來面對。

▲▼ 犯錯後就愛裝傻的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：雙子座

天生聰明機智的雙子座，本來就很能言善道，不管遇到什麼事，他們都能找到自己的一套說法，所以也讓雙子每次犯錯後就習慣性的狡辯，無論如何他們都不會承認是自己的錯，這時候他們就會選擇裝傻的方式來面對。雖然他們很會裝傻，但他們其實知道自己的問題出在哪，只是不想因為犯錯受到周遭人的奚落而已。

▲▼ 犯錯後就愛裝傻的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：獅子座

對自己很有自信、喜歡處於領導地位的獅子座，愛面子也是出了名的，不管什麼時候他們總會把事情做到最好。他們習慣了被人敬仰稱讚和依靠的感覺，所以一旦犯了錯，獅子很難主動承認並認錯，或許他們內心深處很清楚自己的錯誤在哪，但他們不會承認，而且會用裝傻的方式蒙混過去，就是因為不想被任何一個人看不起，更不想讓自己的「面子」受損。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 裝傻, 愛裝傻, 獅子, 雙子, 牡羊

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