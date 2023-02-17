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營養師揭「患腎結石4大危險族群」！　6飲食秘訣照著吃助改善

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▲▼營養師揭腎結石4大高危族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享能幫助預防、改善腎結石的飲食建議。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

腎臟結石是泌尿科常見的疾病之一，隨著現代人飲食習慣改變，近年來罹患腎結石的年齡有下降趨勢，且許多結石患者會有迷思，常會刻意避開高鈣食物，擔心鈣會讓結實情況變得更嚴重，但知名營養師高敏敏就表示，其實足夠的鈣質反而有助減少腎結石發作！她也指出有4類人是腎結石高風險群，更進一步分享能幫助改善、預防腎結石的6大飲食建議。

▲▼營養師揭腎結石4大高危族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

首先高敏敏先解說，腎結石屬於尿路結石的一種，是指腎臟代謝物在尿液裡形成的堅硬結晶積物，會在腎臟累積，隨時間越長越大。

腎結石的種類也很多，最常見的是以草酸鈣結石為大宗，約佔75%，呈現白色、灰色、黑色等密集的結石；另外磷酸性結石約占10~20%，而磷酸性結石的形狀比較不規則，大多是因為細菌感染；還有尿酸結石，占比約5%，是橘黃色透明的結晶，通常是體內尿酸太高而形成，其他還有像是胱氨酸結石等等。

▲▼營養師揭腎結石4大高危族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏也指出，腎結石高風險群包含以下4類人。

＃飲食不均衡

只攝取特定的飲食或是常常吃高鈉高糖、高草酸鹽、高蛋白等食物，這些飲食狀況都容易提高腎結石機率。

＃水分攝取不足

如果沒有特殊疾病，建議每天至少喝1500～2000cc的水，尤其當天氣較炎熱時更是要提高喝水量。

＃肥胖者

體重、BMI、腰圍增加等肥胖情況，與腎結石息息相關。

＃家族或個人病史，或其他疾病

若家族有人罹患腎結石，其他家族成員罹患機率就比一般人高，或有其他身體疾病的人，亦可能引發腎結石。

▲▼營養師揭腎結石4大高危族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

針對預防或改善腎結石，高敏敏也給出「3吃3避免」的飲食建議。

1.喝夠水，每日2500cc

大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮，建議每日補充2500cc水分，除了增加排尿量，也能幫助新陳代謝。

2.吃夠鈣質，每日建議1000mg

足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收、有助減少腎結石復發，像是很多人擔心體內形成草酸鈣而減少鈣質補充，反而是錯的，其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防或改善結石問題。

3.適量植物蛋白，減少動物蛋白

動物性蛋白質吃過多，易使尿鈣濃度上升，建議可以適當地以豆製品或其他高植物性蛋白來取代部分紅肉攝取，例如：黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等，都是很不錯的植物性蛋白。

▲▼營養師揭腎結石4大高危族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

而需要避免的則為以下3條。

1.高草酸飲食

少喝濃茶及過量咖啡、飲料，並在餐與餐之間補鈣，減少草酸吸收之外，也能補充足夠鈣質。

2.高單位維他命C

過多Vitamin C代謝後會形成草酸，增加高草酸尿症風險。建議成人每日攝取量為100mg即可，並以天然來源為主，過多反而會造成身體負擔。

3.高鈉重鹹飲食

當身體攝取過多的鈉，就會從尿液排泄，此時可能增加尿鈣濃度、增加結石沉澱結晶。

最後高敏敏也提醒，以上是從多數人會遇到的「草酸鈣」結石來說明，如果是像尿酸過高造成的結晶結石，就可以選擇「低普林飲食」來做改善。換句話說，要依「結石的種類」作為出發點來調整，並透過專業醫療檢測來判別自己是屬於哪種結石，再來做治療的部分，才是正確做法，也才能對症下藥。

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關鍵字：

腎結石, 腎臟結石, 預防, 改善, 飲食, 食物, 建議, 危險人群, 風險人群, 營養師, 高敏敏

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