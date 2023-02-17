亮・珠寶／梵克雅寶動物胸針Q爆　泰迪熊歪頭萌樣惹人愛　

▲梵克雅寶Lucky Animals系列胸針陣容華麗。（圖／翻攝梵克雅寶IG）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）2017年推出Lucky Animals系列動物胸針，可愛又動感的設計擄獲不少收藏家的心，連英國王后卡蜜拉都是粉絲，珍藏蜂鳥、貓頭鷹與松鼠造型胸針。今年此系列再添新成員，一口氣推出Teddy Bear泰迪熊、Fox狐狸、Dachshund臘腸狗、Bichon Frisé比熊犬和Frog青蛙等款式，5件新作各個模樣超萌。

▲梵克雅寶Lucky Animals Fox狐狸胸針（左）238,000元，青蛙胸針238,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶工匠為為狐狸胸針鑲嵌縞瑪瑙。

梵克雅寶Lucky Animals系列的誕生，是向1954年問世的La Boutique系列幽默俏皮的傑作致敬，當時從美國早期卡通動畫獲得啟發，創作Lion Ébouriffé鬆毛獅子、Chat Malicieux 頑皮花貓、Carnard Frondeur搗蛋小鴨和Souris Curieuses 好奇小鼠等胸針，掀起了「輕珠寶」風潮。而今日Lucky Animals胸針以手工拋光金質圓珠勾勒出動物輪廓，鑲嵌小巧的寶石或珍珠母貝組件，新作的足爪、耳朵和口鼻以拋光金質素材鑄造，閃爍迷人光芒。

▲梵克雅寶Lucky Animals Bichon Frisé比熊犬胸針（左）238,000元，Dachshund臘腸狗胸針215,000元。（圖／翻攝梵克雅寶IG）

今年梵克雅寶新款Lucky Animals新品中，鑲嵌紅玉髓與珍珠母貝的狐狸呈現趴姿，而鑲著孔雀石的綠色青蛙則蓄勢待發作勢跳躍；兩隻小狗造型胸針姿態也各有巧妙，裝飾白色與灰色珍珠母貝的比熊犬動作俏皮，紅玉髓臘腸狗則踏著輕快腳步前行，最讓人憶起童年的設計非點綴白色珍珠母貝的泰迪熊胸針莫屬，歪著頭的模樣讓人都融化了。

▲模特兒手持梵克雅寶Lucky Animals Teddy Bear胸針，238,000元。（圖／翻攝梵克雅寶IG）

蕭邦（Chopard）的動物世界系列珠寶陣容也相當華麗，不乏造型大膽的華美項鍊、長耳環，而日常最好配搭的是動物造型戒指，鑲滿寶石的立體姿態吸睛度百分百，款式包括環抱著單枚滑動鑽石的滿鑽小熊戒指、鑲嵌黑鑽與白讚的貓熊戒指，讓佩戴者深切感受到賞玩的樂趣。

▲蕭邦動物世界系列小熊戒指（左）與貓熊戒指。（圖／蕭邦提供）

