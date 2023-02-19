fb ig video ETtoday search mobile

玩北海道別只會吃海鮮！湯咖哩超暖胃　夜晚續攤必來一份「聖代」

>

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）

▲除了海鮮，北海道還有許多必吃美食。（圖／創意市集提供，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

超夯日劇《First Love》讓正逢冰雪紛飛的北海道，成為不少人開啟久違國外旅遊的起點，喜歡海鮮的人來到這一定樂不思蜀；除了海鮮之外，其實北海道還有非常多必吃美食，現在就帶你來一探究竟！

美味的螃蟹指南

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）
 
帝王蟹
全年都有，但11-12月最好吃，燒烤方式最能凸顯美味。

松葉蟹（雪蟹）
冬天是產期。肉質細緻，蟹腳做成涮涮鍋、天婦羅都好吃。

毛蟹
全年都有；個頭比帝王蟹、松葉蟹小，肉質清甜，蟹膏濃郁飽滿。

花蟹
產期為4-9月。主要產地在根室，肉質更為緊實彈牙。

成吉思汗烤肉ジンギスカン

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）
 
北海道的國民美食非「成吉思汗烤肉」莫屬，在中央隆起的烤盤放上羊肉燒烤，四周的凹槽放上南瓜、洋蔥等蔬菜。羊肉烤的噴香，蔬菜吸收烤肉滴下的油脂與湯汁，美味無比；北海道人喜愛成吉思汗烤肉的程度，就連賞櫻、露營、海邊等戶外活動，也都會準備成吉思汗烤肉呢。

成吉思汗烤肉分成兩種流派：「先漬派」將羊肉醃漬過再燒烤；「後漬派」是沒有醃漬的羊肉，燒烤後再沾醬汁。各家餐廳都有獨門配方的密傳醬汁，來到北海道請一定要嚐嚐美味的成吉思汗烤肉。

湯咖哩スープカレー

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）

因應北海道寒冬誕生的美食，以雞骨、牛骨或豬骨加上大量的蔬菜熬煮出湯底的甜味，各種辛香料帶來濃郁香氣。與一般常吃的濃稠咖哩不同，湯咖哩的湯汁比較多，可以拌飯也可以直接喝；此外，湯咖哩配料很多，經典的蔬菜口味有北海道馬鈴薯、南瓜、番茄、蓮藕等，以及加入雞腿、漢堡排、豬肉、羊肉、海鮮等選擇。

上桌時咖哩和飯是分開盛放的，直接喝湯，或是把飯拌入湯裡、把湯汁淋在飯上，各種吃法都ok；小祕訣分享：吃湯咖哩再點一杯拉昔飲品（lassi），冰涼的印度優格飲加入水果，口感清涼，解辣又解膩。

爐端燒 炉端焼き

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）
 
爐端燒料理據說起源於仙台，餐廳中央架起火爐，四周環繞ㄇ字型座位，廚師在客人前燒烤海鮮與蔬菜、溫酒，燒烤好的料理放在木槳上，從餐廳中央遞送到客人桌上；而北海道冬季嚴寒，圍著火爐用餐格外溫馨有氣氛，因而廣受歡迎，演變為北海道代表性料理。

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市場提供）

如今的爐端燒餐廳，顧客能自己動手燒烤，也有肉類料理，餐點種類更為豐富。不能錯過的還是時令海鮮，釧路美食代表的花魚，以及牡蠣、花枝、蘆筍、馬鈴薯，令人深深地沉浸在北海道豐饒的美味之中。

夜之帕菲聖代（夜パフェ）

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）

札幌越夜越美麗，夜晚聚餐後的續攤不是居酒屋或拉麵店，是來一份甜美的帕菲聖代。パフェParfait 是法文「完美」之意，在日本是指盛裝冰淇淋、水果、鮮奶油等的甜點，也可稱為冰淇淋聖代。不只是女生，男生也很享受這甜美的消夜。札幌甚至成立了「札幌パフェ推進委員会」、架設官網來推廣。

▲來北海道不要只會吃海鮮！（圖／創意市集提供）

★書名：北海道我來囉！雪祭、流冰、溫泉、美食，戀上白色大地，雪國出發自由行
★作者：娜塔蝦
★出版社：創意市集
★出版日期：2023/01/15
★建議售價：新台幣420元

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

北海道, 國外旅遊, 日本, 北海道必去, 北海道必吃, First Love

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

韓網傳「戀愛角色測試」測出你是哪種男／女友類型？還能看出MBTI人格！

韓網傳「戀愛角色測試」測出你是哪種男／女友類型？還能看出MBTI人格！

百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

周子瑜「中分長髮造型」曝光美翻！　代言照側躺好身材藏不住

周子瑜「中分長髮造型」曝光美翻！　代言照側躺好身材藏不住

快樂決定於心態！心態好的人常有的「6個習慣」，你做到幾個？ 減重必看！營養師激推5款「入門減脂食材」，跟著吃起來 5個超實用「衣架絕技」！鞋櫃變兩倍大　晾枕頭、曬內衣不再掉滿地 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔 40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書 8款「精品托特包」能裝又耐髒　CHANEL、DIOR上班與小旅行超好用 早春必收「風衣」！下襬像洋裝好甜美　質感百褶套上就時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面