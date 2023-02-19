玩北海道別只會吃海鮮！湯咖哩超暖胃　夜晚續攤必來一份「聖代」

▲除了海鮮，北海道還有許多必吃美食。（圖／創意市集提供，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

超夯日劇《First Love》讓正逢冰雪紛飛的北海道，成為不少人開啟久違國外旅遊的起點，喜歡海鮮的人來到這一定樂不思蜀；除了海鮮之外，其實北海道還有非常多必吃美食，現在就帶你來一探究竟！

美味的螃蟹指南





帝王蟹

全年都有，但11-12月最好吃，燒烤方式最能凸顯美味。

松葉蟹（雪蟹）

冬天是產期。肉質細緻，蟹腳做成涮涮鍋、天婦羅都好吃。

毛蟹

全年都有；個頭比帝王蟹、松葉蟹小，肉質清甜，蟹膏濃郁飽滿。

花蟹

產期為4-9月。主要產地在根室，肉質更為緊實彈牙。

成吉思汗烤肉ジンギスカン





北海道的國民美食非「成吉思汗烤肉」莫屬，在中央隆起的烤盤放上羊肉燒烤，四周的凹槽放上南瓜、洋蔥等蔬菜。羊肉烤的噴香，蔬菜吸收烤肉滴下的油脂與湯汁，美味無比；北海道人喜愛成吉思汗烤肉的程度，就連賞櫻、露營、海邊等戶外活動，也都會準備成吉思汗烤肉呢。

成吉思汗烤肉分成兩種流派：「先漬派」將羊肉醃漬過再燒烤；「後漬派」是沒有醃漬的羊肉，燒烤後再沾醬汁。各家餐廳都有獨門配方的密傳醬汁，來到北海道請一定要嚐嚐美味的成吉思汗烤肉。

湯咖哩スープカレー

因應北海道寒冬誕生的美食，以雞骨、牛骨或豬骨加上大量的蔬菜熬煮出湯底的甜味，各種辛香料帶來濃郁香氣。與一般常吃的濃稠咖哩不同，湯咖哩的湯汁比較多，可以拌飯也可以直接喝；此外，湯咖哩配料很多，經典的蔬菜口味有北海道馬鈴薯、南瓜、番茄、蓮藕等，以及加入雞腿、漢堡排、豬肉、羊肉、海鮮等選擇。

上桌時咖哩和飯是分開盛放的，直接喝湯，或是把飯拌入湯裡、把湯汁淋在飯上，各種吃法都ok；小祕訣分享：吃湯咖哩再點一杯拉昔飲品（lassi），冰涼的印度優格飲加入水果，口感清涼，解辣又解膩。

爐端燒 炉端焼き





爐端燒料理據說起源於仙台，餐廳中央架起火爐，四周環繞ㄇ字型座位，廚師在客人前燒烤海鮮與蔬菜、溫酒，燒烤好的料理放在木槳上，從餐廳中央遞送到客人桌上；而北海道冬季嚴寒，圍著火爐用餐格外溫馨有氣氛，因而廣受歡迎，演變為北海道代表性料理。

如今的爐端燒餐廳，顧客能自己動手燒烤，也有肉類料理，餐點種類更為豐富。不能錯過的還是時令海鮮，釧路美食代表的花魚，以及牡蠣、花枝、蘆筍、馬鈴薯，令人深深地沉浸在北海道豐饒的美味之中。

夜之帕菲聖代（夜パフェ）

札幌越夜越美麗，夜晚聚餐後的續攤不是居酒屋或拉麵店，是來一份甜美的帕菲聖代。パフェParfait 是法文「完美」之意，在日本是指盛裝冰淇淋、水果、鮮奶油等的甜點，也可稱為冰淇淋聖代。不只是女生，男生也很享受這甜美的消夜。札幌甚至成立了「札幌パフェ推進委員会」、架設官網來推廣。

★書名：北海道我來囉！雪祭、流冰、溫泉、美食，戀上白色大地，雪國出發自由行

★作者：娜塔蝦

★出版社：創意市集

★出版日期：2023/01/15

★建議售價：新台幣420元