40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書

記者鮑璿安／外電報導

第73屆柏林影展於16日登場，安海瑟薇（Anne Hathaway）以及克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）都在紅毯上大放異彩，兩人皆穿出2023春夏最新高級訂製禮服，厲害的是40歲安海瑟薇完美消化接近透膚的蝴蝶結禮服，成為矚目焦點。

▲Anne Hathaway 穿上Valentino 2023春夏高級訂製服 。（圖／路透）

安海瑟薇一向是紅毯重頭戲，這回她出席《She Came to Me》首映，特別穿上Valentino 2023春夏高級訂製服，完美結合性感與童趣於一體，以品牌經典蝴蝶結元素點綴禮服之上產生碰撞，交織出印花豐富感，並在波點中傳遞出濃烈的復古情懷。安海瑟薇演繹方式更是原汁原味，皮質手套以及盤髮造型恰到好處，彰顯紅毯造型的百變魅力。

▲Kristen Stewart穿著香奈兒CHANEL2023春夏高級訂製服 。（圖／路透）

而克莉絲汀史都華穿出香奈兒CHANEL2023春夏高級訂製服，可柔可剛的多變態度在她身上完美體現，粗肩帶裙裝多了率性氣息，加上雪白蓬裙圍繞，也是她鮮少嘗試的甜美童話風。

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