fb ig video ETtoday search mobile

40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書

>

記者鮑璿安／外電報導

第73屆柏林影展於16日登場，安海瑟薇（Anne Hathaway）以及克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）都在紅毯上大放異彩，兩人皆穿出2023春夏最新高級訂製禮服，厲害的是40歲安海瑟薇完美消化接近透膚的蝴蝶結禮服，成為矚目焦點。

▲▼Kristen Stewart，Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲▼Kristen Stewart，Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲Anne Hathaway 穿上Valentino 2023春夏高級訂製服 。（圖／路透）

安海瑟薇一向是紅毯重頭戲，這回她出席《She Came to Me》首映，特別穿上Valentino 2023春夏高級訂製服，完美結合性感與童趣於一體，以品牌經典蝴蝶結元素點綴禮服之上產生碰撞，交織出印花豐富感，並在波點中傳遞出濃烈的復古情懷。安海瑟薇演繹方式更是原汁原味，皮質手套以及盤髮造型恰到好處，彰顯紅毯造型的百變魅力。

▲▼Kristen Stewart，Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲▼Kristen Stewart，Anne Hathaway 。（圖／路透）

▲Kristen Stewart穿著香奈兒CHANEL2023春夏高級訂製服 。（圖／路透）

而克莉絲汀史都華穿出香奈兒CHANEL2023春夏高級訂製服，可柔可剛的多變態度在她身上完美體現，粗肩帶裙裝多了率性氣息，加上雪白蓬裙圍繞，也是她鮮少嘗試的甜美童話風。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Anne Hathaway, Kristen Stewart, 柏林影展

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書

40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書

皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」　讓你敏感、冒痘還長皺紋

皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」　讓你敏感、冒痘還長皺紋

Jennie Vlog曝光家中愛用「抹茶機」　高顏值外型能沖出超道地抹茶

Jennie Vlog曝光家中愛用「抹茶機」　高顏值外型能沖出超道地抹茶

補妝神器就是它！Lisa公開最愛「氣墊粉餅」，拍出好膚質 「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨 浪漫少女捲好美！2023最新捲髮趨勢公開，同場加映「話題髮品」 《黑暗榮耀》鄭成日演活「禁慾系大叔」！拍時髦大片性感到粉絲又戀愛了 星巴克補班日2／18「第二杯半價」　全天優惠進店就賺到 超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點 紐約時裝周／TWICE多賢挖腰露腹肌成焦點　MK秋冬重現70年代都會女性魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面