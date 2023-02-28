5個純淨彩妝品牌　Kylie上架即秒殺、Lük Beautifood唇膏竟能吃

實習記者黃麗頻／綜合報導

近來環保、人道意識抬頭，美妝界也加入此行列，不僅開始追求不做動物實驗，更希望化妝品原料能更加天然，讓消費者用得安心、自在無負擔；《ET FASHION》特搜5個「純淨」彩妝品牌，一起進入綠色世界。

＃Kylie Cosmetics

身為卡戴珊家族最小的成員，現年25歲的凱莉珍娜（Kylie Jenner），早在17歲就創立了「Kylie Cosmetics」，並以純淨、簡潔作為品牌核心，凱莉珍娜致力將「素食配方」作爲產品原物料，把品牌打造成親膚、貼近人的化妝單品，更不推崇做動物實驗，每上架必秒殺，足以看出「Kylie Cosmetics」的厲害之處！

▲凱莉珍娜致力將「素食」作爲Kylie Cosmetics原物料。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics）

＃Lük Beautifood

來自澳洲的「Lük Beautifood」，品牌創辦人Cindy Luken是一名營養師和廚師，曾為查理三世與黛安娜王妃準備膳食，Cindy Luken將食材運用在唇膏上，致力推廣絕對安全的產品，而Lük Beautifood也以100%純天然產品為品牌核心，更擁有「可以吃的唇膏」的美譽，從孕婦到小朋友都可以安心使用。

▲Lük Beautifood的唇膏擁有「可以吃」的純天然美譽。（圖／翻攝自IG@lukbeautifood）

＃Vapour Beauty

由美妝行業出身的Krysia Boinis和Kristine Keheley聯合創辦，來自美國的Vapour Beauty，以有機化妝品品牌聞名，品牌主打採用天然、純淨和可持續運用的原材料，推出一系列的無毒產品，更打造「美妝、保養」二合一唇彩，達到極簡環保的概念，此外，空瓶回收機制獎勵也讓人十分讚嘆，不僅顧及消費者自身，也注重環保愛地球的理念。

▲Vapour Beauty主打採用天然、純淨和可持續運用的原材料。（圖／翻攝自IG@vapourbeauty）

＃INIKA Organic

以「Healthy Is Beautiful」為品牌理念，INIKA Organic來自澳洲，品牌名在梵語裡代表「小地球」的意思，與其他品牌不同的是，Inika Organic除了有純素認證，更有「清真認證」，每項產品皆含高達70%至100%的有機認證，連崇尚環保的美國女星艾瑪華森（Emma Watson）都大力推薦！

▲作為艾瑪華森的摯愛，INIKA Organic的產品皆含多重有機認證。（圖／翻攝自IG@inikaorganic）

＃ILIA Beauty

擁有「無毒文青彩妝」美譽的ILIA Beauty，誕生於美國西岸，ILIA Beauty主打妝容乾淨、接近肌膚本質的產品，品牌創辦人Sasha Plavsic視母親為一位健康保養先驅人物，她將產品原料以「安全、無負擔的無毒成分」作為品牌出發點，盼望能為女性打造自信的純淨之美，並賦予肌膚完美無瑕富有生命力。

▲ILIA Beauty希望賦予肌膚完美無瑕富有生命力。（圖／翻攝自IG@iliabeauty）