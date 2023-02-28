fb ig video ETtoday search mobile

5個純淨彩妝品牌　Kylie上架即秒殺、Lük Beautifood唇膏竟能吃

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

近來環保、人道意識抬頭，美妝界也加入此行列，不僅開始追求不做動物實驗，更希望化妝品原料能更加天然，讓消費者用得安心、自在無負擔；《ET FASHION》特搜5個「純淨」彩妝品牌，一起進入綠色世界。

＃Kylie Cosmetics

身為卡戴珊家族最小的成員，現年25歲的凱莉珍娜（Kylie Jenner），早在17歲就創立了「Kylie Cosmetics」，並以純淨、簡潔作為品牌核心，凱莉珍娜致力將「素食配方」作爲產品原物料，把品牌打造成親膚、貼近人的化妝單品，更不推崇做動物實驗，每上架必秒殺，足以看出「Kylie Cosmetics」的厲害之處！

▲5個純淨彩妝美麗又環保。（圖／翻攝自IG）

▲凱莉珍娜致力將「素食」作爲Kylie Cosmetics原物料。（圖／翻攝自IG@kyliecosmetics）

＃Lük Beautifood

來自澳洲的「Lük Beautifood」，品牌創辦人Cindy Luken是一名營養師和廚師，曾為查理三世與黛安娜王妃準備膳食，Cindy Luken將食材運用在唇膏上，致力推廣絕對安全的產品，而Lük Beautifood也以100%純天然產品為品牌核心，更擁有「可以吃的唇膏」的美譽，從孕婦到小朋友都可以安心使用。

▲5個純淨彩妝美麗又環保。（圖／翻攝自IG@lukbeautifood）

▲Lük Beautifood的唇膏擁有「可以吃」的純天然美譽。（圖／翻攝自IG@lukbeautifood）

＃Vapour Beauty

由美妝行業出身的Krysia Boinis和Kristine Keheley聯合創辦，來自美國的Vapour Beauty，以有機化妝品品牌聞名，品牌主打採用天然、純淨和可持續運用的原材料，推出一系列的無毒產品，更打造「美妝、保養」二合一唇彩，達到極簡環保的概念，此外，空瓶回收機制獎勵也讓人十分讚嘆，不僅顧及消費者自身，也注重環保愛地球的理念。

▲5個純淨彩妝美麗又環保。（圖／翻攝自IG）

▲Vapour Beauty主打採用天然、純淨和可持續運用的原材料。（圖／翻攝自IG@vapourbeauty）

＃INIKA Organic

以「Healthy Is Beautiful」為品牌理念，INIKA Organic來自澳洲，品牌名在梵語裡代表「小地球」的意思，與其他品牌不同的是，Inika Organic除了有純素認證，更有「清真認證」，每項產品皆含高達70%至100%的有機認證，連崇尚環保的美國女星艾瑪華森（Emma Watson）都大力推薦！

▲5個純淨彩妝美麗又環保。（圖／翻攝自IG）

▲作為艾瑪華森的摯愛，INIKA Organic的產品皆含多重有機認證。（圖／翻攝自IG@inikaorganic）

＃ILIA Beauty

擁有「無毒文青彩妝」美譽的ILIA Beauty，誕生於美國西岸，ILIA Beauty主打妝容乾淨、接近肌膚本質的產品，品牌創辦人Sasha Plavsic視母親為一位健康保養先驅人物，她將產品原料以「安全、無負擔的無毒成分」作為品牌出發點，盼望能為女性打造自信的純淨之美，並賦予肌膚完美無瑕富有生命力。

▲5個純淨彩妝美麗又環保。（圖／翻攝自IG）

▲ILIA Beauty希望賦予肌膚完美無瑕富有生命力。（圖／翻攝自IG@iliabeauty）

關鍵字：

純淨彩妝, 環保彩妝, Kylie Cosmetics, Lük Beautifood, Vapour Beauty, INIKA Organic, ILIA Beauty

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

直播／Jisoo穿小短裙飛巴黎、Apo風衣上身帥炸　收假前一起看DIOR大秀

直播／Jisoo穿小短裙飛巴黎、Apo風衣上身帥炸　收假前一起看DIOR大秀

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

麥當勞驚喜曝光NewJeans聯名！　「紫色兔兔」包裝將掀起熱潮？ 星．變美／伊能靜教你「4招」打造易瘦體質，喝1500ml水是基本 米蘭時裝周／連Miuccia Prada都被宋江擄獲！PRADA婚紗日常化、梯形手袋必火 蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦　YSL翻蓋帥氣休閒、BV經典編織包變可愛了 家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強 最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面