Roger Dubuis尖晶石錶日夜都高調　暗夜七彩光束太迷人

▲Roger Dubuis限量28只的Excalibur Blacklight SpinStone Monobalancier王者系列夜光單擺輪腕錶，4,705,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）夜光錶設計赫赫有名，全新Excalibur Blacklight Spin-Stone Monobalancier王者系列夜光單擺輪腕錶再進一階，讓錶款日夜都能展現色彩魅力，錶圈、錶緣以及機芯框架鑲嵌由紅色到藍色漸變排列的Spin-Stones合成尖晶石，日間看來繽紛、夜晚則散發七彩螢光，想低調都難。

▲Roger Dubuis王者系列夜光單擺輪腕錶的機芯框架由立體尖晶石組成，暗夜中與錶圈展現繽紛的微光束。

Roger Dubuis限量28只的王者系列夜光單擺輪腕錶，首度以合成Spin-Stone 尖晶石版裝飾，為完美嵌合獨特錶圈，採用世界首創的切割工藝，目前正申請專利，尖晶石覆上Super-LumiNova 夜光塗層，無時無刻都閃耀絢麗光束，品牌招牌星形標誌也清晰浮現；裝載RD720SQ自動上鍊機芯，動力儲存提升至72 小時，並配備經過優化的微型自動盤。

▲Aroold & Son金雕微繪恆久月相兔年腕錶，1,824,000元。（圖／Arnold & Son提供，以下同）

有別於Roger Dubuis的前衛感，Arnold & Son限量8只的金雕微繪恆久月相兔年腕錶流露東方恬靜氣息，白天欣賞此錶可見栩栩如生的金雕兔，其表面經過電燒處理更添立體層次感，背景則為運用玫瑰金粉微繪日本城樓；而到夜晚，漆黑面盤上呈現巨大的皎潔明月、星宿及城樓流水，3處都塗上Super-LumiNova，因此能在夜晚展現繁星點點的迷人景致。



▲Aroold & Son於兔年錶的月相、星宿及城樓流水，手工繪製Super-LumiNova夜光塗料，在夜晚展現迷人景致。

