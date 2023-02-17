邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

記者李薇／台北報導 圖／Jimmy Choo微博

香港「性感女神」邱淑貞的大女兒沈月清新俏麗的形象，精緻五官完全不輸媽媽，甚至被網友封為「最美星二代」；最近她更直接化身為真人版《美少女戰士》，不僅以桃紅色大蝴蝶結禮服亮相，搭配同色系長筒高跟鞋更原汁原味的呈現出動漫角色，可以說是目前妝扮最美、最接近漫畫風格的女星。

沈月這次出席Jimmy Choo香港海港城旗艦店開幕，當然要以主打的《美少女戰士》聯名系列亮相，只見她身穿黎巴嫩設計師品牌REEM ACRA的桃紅色禮服，平口上衣設計在背後有著超大蝴蝶結曳地製造出裙襬，元素完美呼應月野兔的水手服，讓人目光為之一亮。

想要重現《美少女戰士》角色，經典的桃紅色長筒靴款當然也是不能少，巧妙前短後長裙襬把風采留給鞋子，Jimmy Choo最新聯名也跟著登場，肩背同系列包款，白色皮革躍上粉紅色漫畫圖騰，再次強調整體色系穿搭，攻佔粉絲記憶點。

其實這種帶有螢光桃紅色的穿搭很難駕馭，尤其是亞洲女生肌膚偏黃，很容易就會顯黑顯髒，好險沈月膚色足夠白皙，輕鬆就把這套穿搭撐起來，而且超纖細的美腿讓束腿襪靴完美展現姣好曲線，經典重現了漫畫裡的夢幻風格。