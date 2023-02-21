底妝控必敗「5大高級粉霜」　RMK擁小顏系美譽、SUQQU奶油質地超動人

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著口罩令鬆綁，不少愛美人士開始添購新的化妝品，連帶底妝產品也要更新啦！比起粉底液，粉霜質地更加潤澤、保濕力也較為足夠，非常適合極度乾燥的肌膚，以下精選5款專櫃粉霜，輕鬆擦出「高級奶油肌」！

＃RMK 水凝美肌粉霜

RMK的底妝永遠不會讓人失望！加入5種美肌保養油，RMK這款水凝美肌粉霜，號稱「底妝同時保養」，不僅能徹底遮瑕在意的部位，同時綻放透薄緊緻之感，輕鬆打造出水漾光澤美肌；更採用「光色粉體」的光感成分，為臉部增添自然、獨特的立體感，「小顏系美肌底妝」不容小覷！

▲RMK 水凝美肌粉霜，NT$2,050。（圖／翻攝自IG@rmkofficial）

＃THREE 凝光煥顏晶粉霜

質地滋潤輕彈，THREE這款凝光煥顏晶粉霜，標榜質地宛如「瑜伽體驗般柔韌延展」，能輕柔地覆蓋臉上惱人的瑕疵，與肌膚融為一體，帶妝一整天都不需擔心脫妝的問題；而內含高達81%的天然成分，賦予超高保濕力，在美麗之餘還能兼具保養。

▲THREE 凝光煥顏晶粉霜，NT$2,400。（圖／翻攝自IG@threetaiwan）

＃SUQQU 晶采艷澤粉霜

上市即造成轟動！SUQQU這款「晶采艷澤粉霜」，擁有充足的滋潤、舒適感，奶油質地更帶來最高級的光澤感，完美融入肌膚表層，隨著時間更加光彩動人，成分添加了13種日本國產美容精華，讓粉霜妝感更為頂級，不愧被譽為「高訂粉霜」！

▲SUQQU 晶采艷澤粉霜，NT$3,850。（圖／翻攝自IG@suqqu_official）

＃香奈兒 奢華晶鑽賦活粉底乳霜

作為香奈兒奢華精質家族之一，這款「奢華晶鑽賦活粉底乳霜」蘊含3大珍貴植萃成分，讓粉霜擁有頂級護膚功效，源源不絕注入青春活力；質地猶如乳霜般綿密細緻，輕輕一抹即能打造絲綢般的精緻妝容，遮瑕力也是不可忽視，能肆意調整到理想狀態，讓肌膚一展潤彈光澤超美肌！

▲香奈兒 奢華晶鑽賦活粉底乳霜，NT$5,010。（圖／翻攝自IG@chanel.beauty,香奈兒官網）

＃肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜

底妝保養零界線！肌膚之鑰在不斷創新研發下，打造出這款「精質光采粉底乳霜」，利用光感技術來隱藏瑕疵、提升原生美感，為肌膚注入青春光采；新型的「油性凝膠基底」，帶來全方位緊緻光采，帶妝整天都能保持明亮妝感，擁有一瓶，絕對能享有「貴婦級」的享受！

▲肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜，NT$9,800。（圖／翻攝自肌膚之鑰官網）