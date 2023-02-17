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羅志祥一出手就是3000萬！　超限量陀飛輪錶為馬球選手而生

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▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥搭商務艙時，戴RICHARD MILLE限量30只的RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）昨po出搭乘商務艙的照片，寫下「如果你有四天假期 你們會想去哪玩？」引來粉絲們熱情回應，他也一一回覆，有粉絲提出想參觀他收藏規模驚人的玩具間，直接被他打回票，逗趣互動令人莞爾，不過整張照片最大亮點還是名錶，一只要價約3000萬元！

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥Burberry格子衫造型也搭配同款RICHARD MILLE限量鞋。（圖／翻攝showlo IG）

價值約3000萬元的重量級錶款，出自羅志祥的愛牌RICHARD MILLE，是2018年為品牌摯友、馬球選手Pablo Mac Donough量身打造、限量30只的RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕錶，由於他在職業生涯中一直深受腕錶損傷碎裂困擾，品牌於是替他研發能抵禦馬球比賽中衝擊、又能讓機芯運轉清晰可見的錶款，以堅固輕盈的Carbon TPT®碳纖維製作錶殼，更與知名藍寶石水晶專家Stettler合作，創作出專利層壓藍寶石水晶錶鏡，此鏡面包含兩層藍寶石水晶材質，即使遇上馬球球棍強烈衝擊，表層也只會出現裂縫，但不會碎裂飛濺。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲RICHARD MILLE 2018年發表的RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕錶，當時約3000萬元，目前已停產。（圖／品牌提供）

RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕錶機芯也必須有絕佳的抗震能力，RICHARD MILLE以懸吊式陀飛輪機芯應對震動帶來的影響，可承受高達5,000g的衝擊，成為羅志祥旅途上的實用又時髦配件，他的時尚行頭不僅於此，此錶搭配Burberry格子衫也很出色；另一亮點還有他腳上的adidas麵包鞋，他特別截圖配上海鹽奶油捲，承認兩者真的很像。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥曬adidas麵包鞋，笑稱很像海鹽奶油捲。（圖／翻攝showlo IG）
 

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關鍵字：

羅志祥, RICHARD MILLE, Burberry, adidas

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