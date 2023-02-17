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Kendall比基尼照「手部異常」疑P圖失誤　閨蜜Po「畫面」替她澄清

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記者王則絲／外電報導

超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）日前分享一張比基尼辣照，因圖中手掌部分看起來異常細長，被許多網友質疑是「P圖失誤」，對於這項指控Kendall本無多做解釋，但她的閨蜜海莉比伯（Hailey Bieber）替她打抱不平，在限時動態中請Kendall展示了她的手，以此證明她的手本來就這麼長。

▲Kendall。（圖／翻攝自IG）

▲Kendall日前Po出的比基尼辣照，因手部非常的扁平、細長，被網友質疑是P圖失誤。（圖／翻攝自IG）

Kendall日前在IG上貼出數張比基尼辣照，其中一套泳裝照中，Kendall背對鏡頭秀出腰臀線條，並用手撐住一側來保持平衡，展現火辣的身材，不過照片中Kendall的手部看起來異常的長，被網友們指出像是「外星人的手」，因此出現許多質疑是她「P圖失誤」的言論。

▲Kendall。（圖／翻攝自IG）

▲海莉在IG限時動態替Kendall澄清P圖疑雲。（圖／翻攝自IG）

身為卡戴珊家族的一員，一舉一動都是網民焦點，Kendall對這回的P圖指控本沒有多做解釋，但是日前在與閨蜜海莉比伯相約時，海莉便錄影要求Kendall伸出她的手，海莉說道：「我們坐在這看看她的手平時有多奇怪，這是直播，手機的現場錄影，珍娜一直都有修長的手和手指。」順勢替Kendall澄清了這次的P圖失誤疑雲。

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