婁峻碩遇同鄉要幫「拳擊女王」寫歌　踩UA健身許願六塊肌

記者鮑璿安／台北報導

歌手婁峻碩與拳擊女王陳念琴今（17日）出席UNDER ARMOUR首雙零橡膠訓練鞋全新上市活動，兩人都是花蓮人因此一見如故，婁峻碩除了現場承諾要幫陳念琴寫歌之外，也趁機喊話今年的目標，希望自己早日擁有明顯的六塊肌。





▲婁峻碩（右）、陳念琴上腳全新UA FLOW DYNAMIC多功能訓練鞋 。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩一直維持健身習慣，希望六塊肌更明顯 。（圖／品牌提供）

婁峻碩、陳念琴形容彼此是「他鄉遇故知」，婁峻碩更承諾要為陳念琴量身打造一首歌，「當然是想要支持她（陳念琴），我覺得就是一首很炸的曲目，比賽出場的時候大家就知道她來了。」婁峻碩為接下來的演唱會做準備，最近連工作到半夜都還是會健身，他更表示：「今年目標是讓自己變得更壯，希望六塊肌更加明顯，做一些重訓、有氧運動、跳繩。」

此次UA帶來首雙零橡膠訓練鞋「FLOW DYNAMIC」，捨棄傳統橡膠外底，採用全掌 UA FLOW 中底科技、輕量透氣的針織鞋面，給予極度輕盈腳感，多元訓練都能夠一雙搞定。聊到私下挑選鞋款的重點，婁峻碩表示最注重包覆性，因為在家訓練也會穿鞋，輕盈感也很重要。

▲婁峻碩承諾為陳念琴量身打造歌曲 。（圖／品牌提供）



▲男 FLOW DYNAMIC 訓練鞋 。（圖／品牌提供）

陳念琴則注重鞋子的支撐度，她認為雙腳是靈魂，更建議婁峻碩可結合有氧、無氧運動，認為登上舞台就很像打拳擊，訓練心肺同時進行高強度間歇訓練。陳念琴本月初甫於金腰帶系列錦標賽摩洛哥站收下系列賽第二面金牌，接下來也將持續備戰，盼能順利取得2024巴黎奧運門票。





▲全新GEL-NIMBUS 25 跑鞋。（圖／品牌提供）

同時，亞瑟士（Asics）帶來全新跑鞋GEL-NIMBUS 25，最大看點就是全面升級內置式PureGEL亞瑟膠與單層加厚FF BLAST+科技中底，加上可延伸的針織鞋舌與鞋領口設計，讓鞋款更加輕盈、更柔軟。

▲Jenna Ortega 為adidas Sportswear系列打頭陣 。（圖／品牌提供）

▲AVRYN運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

adidas則是公開品牌首波Sportswear運動時尚系列，以風靡60年代的Tracksuit運動套裝為出發，「星期三」Jenna Ortega卸下劇中陰暗歌德形象，以全黑Tiro運動套裝出鏡展現Z世代獨有的活力，套裝以側身標誌性線條遊走，融入各種日常場合。Jenna Ortega以紅唇與長髮加持，帶來經典條紋運動裝的熱潮。當然，也順勢推出AVRYN運動休閒鞋，結合BOOST 和 Bounce中底，提供輕量彈力腳感，柔和灰配色男女皆可上腳。