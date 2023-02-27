fb ig video ETtoday search mobile

蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦　YSL翻蓋帥氣休閒、BV經典編織包變可愛了

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

市面上手袋款式五花八門，有帥氣、優雅、時尚等，而「枕頭包」（Padded Bag）不僅外型可愛，蓬鬆的療癒觸感，成為不少人的心頭好，《ET FASHION》精選3款枕頭包，BV經典編織包變太萌了吧！

＃BOTTEGA VENETA Padded Cassette

從經典Cassette編織包變異，BV這款枕頭包保留了Cassette系列的編織元素，將方格放大變得更加立體，在原先時髦的元素中增添了俏皮可愛的感覺，充滿空氣感的長方外型，綴以品牌經典的三角形標誌，再加上實用性十足的背帶，讓人愛不釋手！

▲蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦。（圖／翻攝自官網）

▲BOTTEGA VENETA Padded Cassette，NT$67,500。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

＃SAINT LAURENT LE 57 HOBO BAG IN QUILTED PATENT

去年才正式登場的「LE 57 HOBO BAG」，一開賣隨即成為焦點，來自LE 57系列，這款手袋以有機棉打造加上絎縫縫線，整體外型多了蓬鬆可愛之感，搭配翻蓋式的設計，以及綴以經典YSL標誌，在帥氣之餘，更有些許的休閒感。

▲蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦。（圖／翻攝自官網）

▲SAINT LAURENT LE 57 HOBO BAG IN QUILTED PATENT，NT$85,100。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

＃PRADA Padded nappa-leather Prada Re-Edition shoulder bag

同樣從經典的三合一手袋變異，PRADA這款枕頭包以軟墊結構作為核心設計，讓原先柔軟簡約的外型，多了一絲活潑氛圍，材質採用納帕軟皮，加上品牌經典的三角形標誌，營造出質感豐富的立體風格，想必會成為下一款大熱手袋！

▲蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦。（圖／翻攝自官網）

▲PRADA Padded nappa-leather Prada Re-Edition shoulder bag，NT$86,000。（圖／翻攝自PRADA官網）

►徐若瑄砸30萬買Dior母女包　逗樂媽媽趁勢撒嬌

►被縮小燈照到的「TOD'S迷你包」！把托特包變手掌大可愛加倍

關鍵字：

枕頭包, Padded Bag, Puffer Bag, BOTTEGA VENETA, SAINT LAURENT, PRADA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

星．變美／伊能靜教你「4招」打造易瘦體質，喝1500ml水是基本

星．變美／伊能靜教你「4招」打造易瘦體質，喝1500ml水是基本

最容易吃「感情虧」的3大星座！Top 3平時很理性，讓人猜不到 看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強 犯錯後就愛裝傻的3大星座！Top 1習慣被稱讚，還要維護自己面子 陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗 爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格 家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 2023必買唇膏推薦　植村秀、CHANEL主打色公開，一抹天生美唇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面