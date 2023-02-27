蓬鬆「枕頭包」療癒又時髦　YSL翻蓋帥氣休閒、BV經典編織包變可愛了

實習記者黃麗頻／綜合報導

市面上手袋款式五花八門，有帥氣、優雅、時尚等，而「枕頭包」（Padded Bag）不僅外型可愛，蓬鬆的療癒觸感，成為不少人的心頭好，《ET FASHION》精選3款枕頭包，BV經典編織包變太萌了吧！

＃BOTTEGA VENETA Padded Cassette

從經典Cassette編織包變異，BV這款枕頭包保留了Cassette系列的編織元素，將方格放大變得更加立體，在原先時髦的元素中增添了俏皮可愛的感覺，充滿空氣感的長方外型，綴以品牌經典的三角形標誌，再加上實用性十足的背帶，讓人愛不釋手！

▲BOTTEGA VENETA Padded Cassette，NT$67,500。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

＃SAINT LAURENT LE 57 HOBO BAG IN QUILTED PATENT

去年才正式登場的「LE 57 HOBO BAG」，一開賣隨即成為焦點，來自LE 57系列，這款手袋以有機棉打造加上絎縫縫線，整體外型多了蓬鬆可愛之感，搭配翻蓋式的設計，以及綴以經典YSL標誌，在帥氣之餘，更有些許的休閒感。

▲SAINT LAURENT LE 57 HOBO BAG IN QUILTED PATENT，NT$85,100。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

＃PRADA Padded nappa-leather Prada Re-Edition shoulder bag

同樣從經典的三合一手袋變異，PRADA這款枕頭包以軟墊結構作為核心設計，讓原先柔軟簡約的外型，多了一絲活潑氛圍，材質採用納帕軟皮，加上品牌經典的三角形標誌，營造出質感豐富的立體風格，想必會成為下一款大熱手袋！

▲PRADA Padded nappa-leather Prada Re-Edition shoulder bag，NT$86,000。（圖／翻攝自PRADA官網）