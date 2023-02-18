NEIGHBORHOOD首登台許光漢搶先逛！透露會與女友「共享衣櫃」

記者王則絲／台北報導

許光漢、林柏宏主演新電影《關於我和鬼變成家人的那件事》票房即將破億，人氣再攀新高。17日許光漢出席日本潮牌NEIGHBORHOOD首度於台北信義遠百A13開設海外旗艦店開幕活動，現場聚集大批粉絲圍觀，訪問中許光漢提到喜歡女生穿著有自信的感覺，像身上的帥氣帽T也是女生可以駕馭的，因此他加碼透露，自己是會與女友共享衣櫃的男友類型。

▲許光漢出席NEIGHBORHOOD開幕活動。（圖／記者李毓康攝）



日本潮牌NEIGHBORHOOD在潮迷們心中擁有殿堂級的地位，至今已成立將近30年，在快速變動的潮流圈依然是一種崇高的象徵，過往是許多民眾前往日本必逛、必買的潮店，今年終於正式登陸台灣，插旗台北遠百信義A13，許光漢也表示：「一直都很喜歡NEIGHBORHOOD，但之前是在東京才會逛，現在在台北就有在東京的感覺！」

與時尚潮流圈緊密接軌的許光漢，經常獲邀出席品牌活動，想必也累積不少對於時尚的個人見解，訪問中問及覺得女生穿什麼比較吸引目光？他答道：「穿得有自信最重要。」像是許光漢身上穿著的台北限定灰色拉鍊連帽衫，女生也是能夠駕馭的，雖然現在單身，但他透露自己是會與女友「共享衣櫃」的類型。

▲許光漢同款台北限定拉鍊帽Ｔ。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



為迎接NEIGHBORHOOD在台首間店開幕，主理人瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）親臨台灣出席記者會，他介紹此間海外期間店為繼香港、北京、上海、首爾之後的第五家店，店裝延伸自東京原宿店的概念，並透過灰階色調與石材增加明亮感；瀧澤伸介的設計想法常隨著興趣愛好轉變，像是濃厚的美式文化、重機、軍事、丹寧⋯⋯等元素便經常出現，近年則有更多的Outdoor風格，此外他也因熱愛園藝工具與盆器創立了支線品牌SPECIMEN RESEARCH LABORATORY。

▲NEIGHBORHOOD台灣首間旗艦店落腳台北信義遠百A13。（圖／品牌提供）