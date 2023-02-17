陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

記者王則絲／台北報導

潮流一哥陳冠希（Edison）近日於IG上搶先曝光了主理潮牌CLOT最新聯名鞋款，為與The North Face的首度合作企劃，包括一雙藍紫色的「泡泡運動拖鞋」、撞色設計的拖鞋以及球鞋；同時The North Face也釋出了本次和CLOT的春夏聯名形象，將戶外機能衣裝染上夢幻雲彩的色調，全系列將於2月23日開賣。

▲陳冠希率先曝光The North Face X CLOT聯名鞋款。（圖／翻攝自IG）



The North Face首次與陳冠希主理潮牌CLOT攜手聯名，以「自然賦色」為設計主軸，將山嵐景色與晚霞雲彩的夢幻色調，挹注於機能戶外裝備中，陳冠希特別邀請到設計師倉石一樹參與此次合作，讓細節更臻完美。

陳冠希表示：「多年來我的初衷一直沒有改變——保持好奇心，也對成功有了新的理解。保有探索的心智，讓自己看到新事物，讓自己體驗。雲、日落和日出，這些也都是我從未講過的故事。」而The North Face成了他的最佳畫布。

▲The North Face X CLOT聯名系列將於2月23日開賣。（圖／品牌提供）



The North Face X CLOT聯名系列中可以看到絕美的山巒雲海景色，幻化為防水衝鋒衣的印花，並帶來更多單品如T恤、抓絨上衣、長褲套裝，以及衛衣、連帽衫、防水斗篷、帽款與腰包⋯⋯全都採用日出紫、夕暮藍、極光青、山石棕等自然景觀的夢幻色彩，加上由陳冠希本人搶先曝光的鞋款，中性潮流設計配上唯美色彩，不管男生、女生都被收服，每一款都超欠敗。

▲更多The North Face X CLOT聯名系列形象與單品。（圖／品牌提供）