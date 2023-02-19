航海星盤躍Seiko錶盤　造型忠於日製首款潛水錶

▲Seiko Prospex 「Save the Ocean」1965潛水錶現代詮釋版，95,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1965年Seiko推出日本史上第一只潛水錶62MAS，裝載自動上鍊機芯、防水150米，問世隔年即伴隨日本南極考察對前往第8次極地出任務，是品牌引以為傲的光榮歷史之一，此劃時代錶款也不斷啟發當代創作，最新力作為Seiko Prospex專業運動系列全球限量1,300只的「Save the Ocean」1965潛水錶現代詮釋版SLA065J1，特色是面盤獨特紋來自中古世紀時用於航海航線指引的星盤，彰顯冒險精神，台灣僅限量25只。

▲Seiko於1965年推出日本第一只國產潛水錶（左），右為全新1965年現代詮釋版SLA065J1。

Seiko Prospex支持多項不同的海洋保護計劃，其中一項為水下考古行動守護文化遺產，在希臘的富爾尼群島附近發現於公元4世紀沉沒的船隻，持續進行勘測與研究。因此「Save the Ocean」1965潛水錶現代詮釋版SLA065J1，將古老的航海工具星盤融入面盤設計之中，外型則忠於1965年原創錶，但錶殼更纖薄，尺寸也調整至適中的41.3毫米，搭配深藍色條紋矽膠材質製成錶帶；內載Seiko專為潛水錶研發的8L35機械機芯，防水200米。

▲Seiko Prospex 「Save the Ocean」1965潛水錶現代詮釋版的時、分針及時標均塗有Lumibrite夜光塗料。

被錶迷封為「浪鬼」的浪琴表（Longines）HYDROCONQUEST深海征服者系列潛水錶，兼具運動與優雅氣息而大受歡迎，陸續延伸出豐富款式，新作為不鏽鋼與金色PVD雙色錶帶並搭配黑色面盤腕錶，配色相當搶眼，具此系列招牌的300米防水、單向旋轉錶圈、旋入式錶冠與底蓋，以及整合式潛水延伸錶帶等特色，搭載配備矽游絲的浪琴表獨家L888.5 自動上鍊機芯。

▲浪琴表HYDROCONQUEST深海征服者系列不鏽鋼金色PVD黑色面盤腕錶， 62,900元。（圖／浪琴表提供）

